Expozitie satirica despre jocul piramidal Caritas, oprita de Primaria Cluj-Napoca. "Unele subiecte sunt inca incomode"

Expozitia urma sa fie expusa intre 6-20 mai, pe Bulevardul Eroilor, dar primaria a spus nu in 5 mai si i-a rugat sa gaseasca alt spatiu."In seara asta de la ora 19.00 am fi lansat re.miracolul - o expozitie cu 40 de ilustratii realizate de Lucia Marneanu despre cazul Caritas care ar fi trebuit sa fie accesibila clujenilor intre 6-20 mai, la pavilionul amplasat pe Bulevardul Eroilor. In urma revizuirii materialului de catre Primaria Municipiului Cluj-Napoca, permisiunea de a expune a fost refuzata ieri, cu o zi inainte de vernisaj, primind sugestia de a gasi o alta locatie pentru expozitie. Nu comentam aceasta decizie, ne gandim doar la faptul ca unele subiecte sunt inca incomode pentru a fi prezentate si dezbatute in spatiul public.", au reactionat cei de la Reactor."Fenomenul Caritas din anii '90 a fost un eveniment cu un impact foarte mare asupra Clujului si a fost documentat in spectacolul de teatru Miracolul de la Cluj, produs in 2017, la spatiul Reactor. Ideea unei expozitii care sa traseze cronologia unui eveniment de asemenea amploare a venit in sprijinul rememorarii istoriei recente, folosind un filtru ludic, cel specific desenelor artistei Lucia Marneanu. Textele care insotesc desenele sunt atent documentate si au fost verificate la nivel de continut stiintific de personalul avizat al Muzeului National de Istorie a Transilvaniei", mai arata cei de la Reactor.Primaria nu a dorit sa comenteze. Totusi, o sursa din primarie din departamentul care a analizat propunerea Reactor si care a solicitat sa ramana anonima a spus pentru Clujul Cultural ca expozitia nu se potriveste cu mesajele publice despre Cluj promovate de Primarie "Nu se da aprobare la orice fel de expozitie, nu oricine poate acolo sa expune, exact in zona centrala. Tema expozitiei este una care face parte din istoria Romaniei, este inexplicabil ca nu s-a dat aprobare. Nu a placut deloc tema, asta e clar, nu pot sa zic mai multe ca nu stiu", arata sursa citata.Seria de desene critice poate fi vazuta pe pagina de Facebook a Reactor