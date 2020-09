"Tokmeala. Iti dau nora, iti dau avere", expozitie multimedia despre politicile de incuscrire ale romilor cortorari

Vernisajul va avea loc pe 24 septembrie, la ora 18.30, la Sala "Irina Nicolau". Dupa vernisaj, va canta Napoleon Constantin, un rom din satul Gratia (Teleorman). El se acompaniaza cu o toba pe care o loveste cu pietre, linguri si calcaiul piciorului, iar repertoriul cuprinde cantece de ascultare si melodii de joc precum "Turceasca", a anuntat luni muzeul.Cand cortorarii zic ca fac politica vorbesc nu despre viata comunitatii, ci despre tocmeli, aranjamentele maritale pentru copiii lor - pe care le fac, le desfac si le negociaza la nesfarsit. Nici macar nunta nu marcheaza punctul final al acestor aliante politice, cum nici aparitia in tanara familie a unei fetite, ci abia nasterea unui baiat. Fiindca baiatul ramane pe curte si mosteneste tahtaiul, un pocal de argint care nu poate fi cumparat cu toti banii din lume -, iar fata pleaca intr-o familie straina care o primeste doar cu o zestre de mii de euro, cat partile au negociat in culise. Si, pana apare baiatul, singura garantie pentru socrii mici ca fata lor sa fie tratata bine si sa nu fie trimisa inapoi e pocalul ginerelui, care ramane zalog la ei.Aceste subtilitati ale politicilor de incuscrire, dar si multe alte lucruri aflate inevitabil in legatura cu ele, sunt aspecte pe care expozitia le prezinta din mai multe perspective, aducand la un loc doi curatori (Cosmin Manolache si Lila Passima), un om de film (Dana Bunescu), un fotograf (Eric Roset) si un antropolog, Catalina Tesar, care, mai mult de un deceniu, a documentat minutios viata acestui grup de romi traditionali din sudul Transilvaniei.Expozitia va putea fi vizitata in Sala "Irina Nicolau", pana pe 25 octombrie 2020, de marti pana duminica, intre orele 10.00 si 18.00.Pretul unui bilet pentru acces este de 8 lei, pentru un adult, 4 lei pentru pensionari, si 2 lei pentru elevi, studenti, posesori ai cardului Euro 26 si persoane cu handicap.