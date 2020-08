Ferestrele Cazinoului din Constanta din sala restaurantului dinspre mare vor arata ca in 1910

Primaria Constanta a transmis, sambata, printr-un comunicat de presa, ca lucrarile la Cazinou au ajuns in etapa de expertizare a planseelor dintre subsol si parter. Echipele de constructori au montat schelele in sala restaurantului dinspre mare unde vor fi inlocuite inclusiv ferestrele, dupa modelul original din anul 1910.Reprezentantul Primariei municipiului Constanta, arhitectul Radu Cornescu, explica ca ferestrele din sala restaurantului vor fi refacute si vor arata ca atunci cand a fost construit Cazinoul."Cazinoul va reveni cat mai aproape de forma din 1910 cand a fost inaugurat. Ferestrele din sala restaurantului dinspre mare vor fi refacute, asa cum le vedem in cartile postale vechi. Cele 5 ferestre care sunt acum cu bolta vor fi desfiintate si vor fi refacute dreptunghiulare. Si impartirea ferestrelor in sine va fi refacuta dupa acelasi design ca cel din 1910.Tot in sala restaurantului se lucreaza inca la planseul intre subsol si parter, dar au fost montate si schele pentru remodelarea ferestrelor, dar si pentru a se studia plafonul dintre parter si etaj. In vederea stabilirii gradului de degradare s-au facut teste asupra materialelor existente. Au fost facute sondaje pentru a se vedea care este starea grinzilor metalice si la planseul dintre parter si etaj. Grinzile pot fi corodate si se vor expertiza pentru a se decide daca vor fi inlocuite sau doar consolidate", a spus arhitectul Radu Cornescu.El a mentionat ca etapa care se realizeaza acum este una foarte importanta, dar si migaloasa si a precizat ca va dura cateva luni pana cand va incepe restaurarea propriu-zisa."Aceasta etapa care se executa la plafon este foarte dificila, deoarece aici, fata de subsol, tot plafonul este plin de ornamente. Specialistii vor lua mulaje dupa toate aceste decoratii pentru a le reface conform cu cele originale. Etapa care se realizeaza acum este una foarte importanta, dar si migaloasa. Stiu ca lumea este nerabdatoare sa vada Cazinoul restaurat. Toata partea aceasta in care se decoperteaza tencuieli, plafoane, ziduri, stalpi este cea in care constructorii colecteaza informatii exacte din orice punct al Cazinoului si va dura cateva luni pana va incepe restaurarea propriu-zisa", a mai declarat Radu CornescuIn paralel, in aceste zile sunt executate lucrari si la acoperisul Cazinoului care va fi decopertat si refacut in totalitate.