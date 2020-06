Festivalul International de Film despre Mediu si Oameni se va desfasura, anul acesta, online, intre 10 si 19 iulie

Ziare.

Programul de filme va include productii din 14 tari, proiectiile online fiind insotite de Q&A-uri cu cineasti din echipa filmului si dezbateri tematice.Insule de o frumusete coplesitoare a caror biodiversitate e greu incercata, comunitati umane cu traditii de sute de ani, pe cale de transformare radicala si animale ale caror aparitie sau disparitie spune cate ceva despre istoria umana - acestea sunt cateva din subiectele care se vor regasi in programul de filme.Fiecare film de festival va putea fi vazut o singura data, intr-o proiectie gratuita, transmisa live pe site-ul oficial Pelicam, de la ora anuntata.O noutate a festivalului este competitia Eastern Docs (ea va inlocui traditionala sectiune competitiva Black Sea Docs) care se adreseaza cineastilor din Europa de Est si Centrala.Documentarele Eastern DocsLocul unde trei rauri din Croatia se intalnesc e un oras care, odata, se mandrea cu o comunitate multiculturala ce traia in armonie, departe de ideea razboaielor interetnice care au urmat (On the Water; Croatia, 2018). Calatorim intr-un sat de munte din Georgia, unde viata tihnita a localnicilor se va transforma pentru a face loc constructiei unei infrastructuri pentru un tren de mare viteza care ar lega Asia de Europa (A Tunnel; Georgia, Germania, 2019). Un "paradis" al naturii din Belarus unde familiile inca practica agricultura de subzistenta se afla acolo unde te-ai astepta mai putin: aproape de zona rosie a Cernobilului (Invisible Paradise; Belarus, 2020). Dupa aproape de 100 de ani de absenta, lupii se reintorc in regiunea Broumov din Cehia. Intoarcerea lor e primita cu reactii contradictorii de satenii din zona. Vor reusi ei sa coexiste? (Wolves at the Border; Cehia, 2020).Juriul care va decide castigatorul competitiei Eastern Docs ii are in componenta pe Pedro Pineiro Fuente, directorul Festivalului de Film de Mediu Ecozine din Spania, Lavinia Braniste, scriitoare si traducatoare, si Tuna Kaptan, regizor, scenarist si producator de film din Germania. Premiul acestei sectiuni competitionale este in valoare de 1,000 de euro.O adaptare virtuala va avea si seria de discutii Pelicam Talks, care reunesc deopotriva profesionisti din domeniul ecologic si din domeniul cinematografic, cu scopul de a contextualiza realitatile prezentate in anumite filme si importante probleme de mediu din Romania, in cautarea de solutii realiste.Documentarele care vor concura pentru Trofeul Pelicam (Competitia Internationala), dar si o serie de evenimente online speciale, vor fi anuntate in perioada urmatoare.