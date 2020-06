Festivalul International de Film Transilvania 2020 se va desfasura intre 31 iulie si 9 august, in aer liber

Ziare.

"La Belle Epoque" a fost proiectat in premiera mondiala la Cannes 2019.Biletele pentru deschiderea oficiala TIFF 2020 au fost puse in vanzare pe tiff.eventbook.ro , numarul acestora fiind limitat, pentru a respecta conditiile impuse de autoritati pentru evenimentele in aer liber.Cateva dintre, vor rula in fiecare seara pe ecranul din Piata Unirii, din Cluj.Finalul festivalului va fi marcat de proiectia "Effacer l'historique", o comedie de Benoit Delepine si Gustave Kervern, recompensata cu premiul special al juriului Berlinalei de anul acesta, care pune fata in fata personaje trecute de varsta a doua cu tehnologia care pare sa le saboteze vietile., multe dintre ele restaurate digital, si sase productii recente italiene vor fi prezentate la editia de anul acesta a Festivalului International de Film Transilvania, pentru a celebra 100 de ani de la nasterea marelui cineast.In premiera in Romania vor rula(r. Jan Komasa), propunerea Poloniei pentru o nominalizare la Oscar 2020, si comedia, semnata de Peter Cattaneo, cu Kristin Scott Thomas in rol principal. Vor fi fi prezentate si, un thriller cu hackeri si traducatori de literatura regizat de Regis Roinsard, cu Lambert Wilson, Olga Kurylenko si Riccardo Scamarcio, si ", de Bong Joon Ho, recompensat cu Palme d'Or in 2019 si cu patru trofee Oscar anul acesta.