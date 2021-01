VIDEO Premierele lunii ianuarie pe Netflix: "The Dig", cu Carey Mulligan si Ralph Fiennes, "Pieces of a Woman", produs de Scorsese

Regizat de Simon Stone, actiunea "The Dig" are loc inaintea celui de-al Doilea Razboi Mondial. O vaduva bogata angajeaza un arheolog amator pentru a se ocupa de sapaturi la mormintele de pe proprietatea ei. Cei doi fac o descoperire istorica, ecourile evenimentelor din trecutul Angliei rezonand cu elemente legate de viitorul incert al tarii. Filmul va fi disponibil pe platforma din 29 ianuarie.Drama "Pieces of a Woman", regizata de cineastul ungar Kornel Mundruczo si produsa de Martin Scorsese, cu Vanessa Kirby si Shia LaBeouf in rolurile principale, va fi lansata pe 7 ianuarie.Filmul are in centru un cuplu din Boston, devastat de pierderea copilului dupa nastere. Interpretarea celor doi a fost apreciata de critici la Festivalul de Film de la Venetia, unde a fost prezentat anul trecut in competitie, si la Toronto. Kirby a castigat premiul pentru cea mai buna interpretare feminina la Venetia.Din 5 ianuarie va fi disponibil "History of Swear Words", cu Nicolas Cage, un nou serial "obscen si galagios", care analizeaza originile, utilizarea in cultura pop, aspectele stiintifice si impactul injuraturilor asupra societatii.Incepand cu 8 ianuarie va fi disponibil serialul "Lupin". Inspirat de aventurile lui Arsene Lupin, hotul gentilom, Assane Diop vrea sa-si razbune tatal, victima unei nedreptati provocate de o familie bogata.Pe 20 ianuarie va fi lansat serialul "Daughter From Another Mother/ Madre solo hay dos". Doua femei foarte diferite formeaza o familie ciudata dupa ce descopera ca, din greseala, copiii lor care au acum 6 luni au fost inversati la nastere."Fate: The Winx Saga" va fi lansat pe 22 ianuarie. O zana adolescenta invata sa stapaneasca arta magiei in timp ce isi face prieteni, se indragosteste, se lupta cu monstri si isi cauta adevarata identitate.Un alt serial nou este "The Uncanny Counter", ce va fi lansat pe 31 ianuarie. Dupa ce ziua trudesc intr-un restaurant local, noaptea vanatorii de demoni isi folosesc abilitatile speciale pentru a urmari spiritele malefice care ataca oameni.Intre serialele care revin cu noi sezoane se numara "Monarca", "Call My Agent/ Dix pour cent", "Riverdale" si "Blown Away".