Filmul "Servitorii" va rula in cinematografele romanesti incepand cu 16 octombrie

Filmat alb-negru, "Servants" aduce in atentie un subiect controversat in Europa de Est: colaborarea preotilor cu regimul totalitar.Co-productie cu participare romaneasca, drama inspirata de evenimente reale a avut premiera mondiala la Festivalul de la Berlin, in competitia Encounters.Actiunea are loc in anul 1980. Michal (Samuel Polakovic) si Juraj (Samuel Skyva) sunt elevi la un seminar teologic in Cehoslovacia comunista. Temandu-se ca scoala lor sa nu fie inchisa, profesorii isi modeleaza elevii in asa fel incat sa fie pe placul Partidului Comunist. Fiecare seminarist trebuie sa decida ce cale alege: cea usoara, a colaborarii cu regimul, sau cea in care devine el tinta regimului.Vlad Ivanov este ofiter al politiei politice insarcinat sa-i urmareasca, sa-i converteasca si, in final, sa-i inlature pe cei care refuza sa colaboreze. Actorul isi spune replicile in limba slovaca, dupa roluri in maghiara, spaniola, germana si ucraineana.Imaginea este semnata de Juraj Chlpik, iar coloana sonora a fost realizata de Cristian Lolea si Miroslav Toth. Scenariul este semnat de Rebecca Lenkiewicz ("Ida", "Disobedience"), Marek Lescak si Ivan Ostrochovsky.Ivan Ostrochovsky, un nume in ascensiune in cinematografia europeana, este autorul unor filme precum "Velvet Terrorists" (2013) si "Koza" (2015)."Servants" este o productie Punkchart films (Slovacia), in co-productie cu Point Film (Romania), Radio si Televiziunea din Slovacia, Negativ (Cehia), Film and Music Entertainment (Irlanda), Libra Film Productions si Hai Hui Entertainment (Romania), sentimentalfilm (Slovacia).Productia este finantata de Slovak Audiovisual Fund, Eurimages, Centrul National al Cinematografiei (CNC), Czech Film Fund, Slovak Film Commission, Bratislava Municipality Fund si Televiziunea Romana.