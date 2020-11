Filmul "Colectiv", propunerea Romaniei pentru o nominalizare la Oscar, a fost lansat in SUA si Marea Britanie

Recenzii

Este prima oara cand un documentar este propunerea Romaniei in competitia pentru premiile Academiei Americane de Film.Critica de film si presa a apreciat filmul, relatand ca este unul dintre cele mai bune si relevante filme documentare ale momentului. The Guardian, The Times, Daily Mail, New York Times, Los Angeles Times, Washington Post, Chicago Tribune, IndieWire, Variety, Hollywood Report, Sight and Sound au refacut traseul evenimentelor de dupa incediul din clubul Colectiv, asa cum au fost redate de film.Pe Metacritic, cea mai mare platforma internationala de recenzii de filme, muzica si seriale, "Colectiv" are un scor de 94 din 100, pe baza a 15 recenzii din partea criticilor."Colectiv" este un documentar observational, dar este la fel de captivant ca cele mai bune filme artistice despre jurnalism, fie ca vorbim de All the Presidents' Men (Toti oamenii presedintelui) sau Spotlight, a scris The Guardian."Unele documentare asigura ca lumea este un loc mai bun atunci cand se termina, inegalitatea fiind astfel expusa; altele insista ca lumea ar putea fi mai buna. "Colectiv" nu ofera astfel de remedii paliative. In schimb, schiteaza un exemplu utopic onest, emotional, oarecum demodat, despre ceea ce este nevoie pentru a face lumea mai buna sau macar mai putin ingrozitoare", potrivit The New York Times."Daca "Moartea Domnului Lazarescu" a fost o drama care s-a desfasurat cu un realism de neclintit, atunci "Colectiv" este un documentar marcat de sentimentul de urgenta al unui thriller, in care competentele dubioase ale managerilor de spitale si specificul protocoalelor de transplant pulmonar devin intr-un fel la fel de captivante ca orice secventa de urmarire dintr-un thriller" - Los Angeles Times."Este o mare implinire pentru noi ca jurnalisti din toata lumea vad in "Colectiv" ceea ce este de fapt. Un film despre nevoia si curajul avertizorilor de integritate si a jurnalismului de investigatie, de a expune fapte sistemice de coruptie din partea guvernului, un film care ne arata de faptcat de mult avem nevoie de presa pentru a fi cu adevarat o democratie functionala. Fara investigatiile acestor jurnalisti, nu doar din Romania, ci de peste tot, lumea ar fi un loc mult mai periculos", a declarat regizorul Alexander Nanau.Distribuitorii americani ai filmului, Magnolia Pictures si Participant, vor inscrie filmul "Colectiv" si pentru sectiunea "Cel mai bun film documentar" din cadrul Oscarurilor. Participarea unui film la doua sectiuni ii sporeste stansele de a fi nominalizat.Anul trecut de exemplu, "Honeyland", apreciatul documentar din Macedonia de Nord, a intrat in istorie ca primul documentar nominalizat simultan la sectiunile "Cel mai bun film documentar" sti "Cel mai bun lungmetraj international".Premiera mondiala a filmului a avut loc anul trecut in cadrul Festivalului International de Film de la Venetia, fiind primul film documentar romanesc selectat in cadrul prestigiosului festival italian, iar premiera nord-americana la Toronto International Film Festival. "colectiv" a fost si in selectia oficiala din cadrul Festivalului de Film Sundance 2020 si a facut parte din selectia mai multor festivaluri internationale, printre care New Directors/ New Films, IDFA, True/False, CPH DOX, San Francisco International Film Festival, Goteborg International Film Festival sau Full Frame.De asemenea, "Colectiv" este nominalizat in cadrul premiilor Academiei Europene de Film (European Film Awards) in categoria "Documentar European" si poate fi votat pana pe 3 decembrie de membrii Academiei. Premiile vor fi anuntate pe 12 decembrie.Recent, la DOCNY cel mai mare festival de documentar din America de Nord, Alexander Nanau a fost distins cu premiul Robert and Anne Drew Award, premiu aflat la a saptea editie si acordat celor mai buni regizori contemporani de documentar observational pentru cariera cinematografica.Filmul va intra in cinematografe si VOD in mai multe tari in aceasta toamna, inclusiv in Europa, printre care Franta, Germania, Israel, Belgia, Olanda si Elvetia, pelicula fiind disponibila in 20 de tari si prin intermediul HBO Europe.Distributia in cinematografele din Romaniaa fost realizata de catre Bad Unicorn. "Colectiv" este produs de Alexander Nanau Production, in coproductie cu Samsa Film Luxembourg si HBO Europe, cu sprijinul Centrului National al Cinematografiei, Luxemburg Film Fund si Sundance Documentary Fund, cu participarea MDR Germania, RTS Elvetia, RSI - Elvetia si YES Docu - Israel.Citeste si: FOTO Cum arata fostul club Colectiv, la cinci ani de la incendiu. Fosta fabrica "Pionierul" nu are nici astazi autorizatie de securitate la incendiu