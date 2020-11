Ce isi doreste filozoful Mihai Sora, cadou de Mos Nicolae: "Fara penali in functii publice si fara gard in jurul Palatului Parlamentului"

Intr-o postare pe pagina sa de Facebook , Mihai Sora transmite "lista de dorinte"pentru Mos Nicolae."Dragi prieteni,pe scurt, ce-mi doresc de Mos Nicolae:*fara penali in functii publice,*fara imunitate pentru parlamentari,*fara functii publice pe viata,*fara pensii speciale *fara pensionare la 45 de ani pentru politisti, magistrati si alti rotofei bugetari.Si, desigur, doar 300 de parlamentari in acel casoi.A, si fara gardul imund din jurul lui. Se poate incepe cu demolarea gardului, care nu-si are nicio justificare la un popor atat de pasnic precum poporul mioritic.Mihai Sora11 noiembrie 2020P.S. Mai e si o roaba in cadru, dar roaba nu voteaza", a scris Mihai Sora pe pagina sa de Facebook.Citeste si: