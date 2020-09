FOTO Masuri de distantare sociala in curtea Catedralei Patriarhale cu ocazia slujbei dedicate Inaltarii Sfintei Cruci

Preasfintitul Parinte Varlaam Ploiesteanul, Episcop vicar patriarhal a oficiat, anul acesta, Sfanta Liturghie la baldachinul din curtea Catedralei Patriarhale cu ocazia acestei sarbatori, potrivit basilica.ro Inaltarea Sfintei Cruci sau Ziua Crucii vesteste sfarsitul verii si inceputul toamnei. In aceasta zi incepe culesul viilor si se spune ca serpii si alte reptile incep sa se retraga in ascunzisuri pana in primavara.Acum se strang ultimele plante de leac, care sunt duse apoi, impreuna cu buchet de flori si busuioc, la biserica, pentru a fi puse in jurul crucii si a fi sfintite. Apoi se tin in casa pentru a fi folosite la trataea bolilor.Traditia spune ca, in aceasta zi mare se tine de preferat post negru.Inaltarea Sfintei Cruci este cea mai veche dintre sarbatorile crestine, este singura cu post aspru si rugaciune care apare atat in calendarul ortodox si greco-catolic, cat si in cel latin.Ea aduce aminte de patimile si moartea Mantuitorului pe Golgota, crucea devenind un simbol al victoriei asupra mortii si pacatului.Citeste si: