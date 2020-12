FOTO Patriarhul Daniel a purtat masca sanitara atunci cand a primit colindatorii

Foto: Basilica

"Ne bucuram ca in pofida pandemiei se binevesteste Nasterea Domnului", a spus Patriarhul Daniel. El a precizat ca este "foarte necesara aceasta vestire a Nasterii Domnului de catre colindatori, chiar daca sunt in grupuri mai mici".Potrivit imaginilor, patriarhul Daniel a purtat masca sanitara de protectie, cat au durat colindele."Aceasta vestire ne aduce aminte de vestea cea buna a Nasterii pe care ingerii din Ceruri au exprimat-o, prin cantare, la Betleem in noaptea in care S-a nascut Mantuitorul Iisus Hristos. Pastorii care pazeau turmele de oi, auzind de la ingeri, au vestit si ei, la randul lor, locuitorilor Betleemului."Colindatorii ii reprezinta pe ingeri, iar clericii se asemana cu pastorii care au vestit Nasterea Mantuitorului."Mai intai colindatorii vestesc Nasterea Domnului asemenea ingerilor si apoi pastorii, adica preotii si diaconii care in ajunul sarbatorii Nasterii Domnului binevestesc in casele credinciosilor aceasta iubire nesfarsita a lui Dumnezeu, care din slava cereasca a coborat, a luat chip de om, ca pe oamenii pamanteni sa-i ridice in slava cereasca prin viata sfanta si prin inviere".Patriarhul Daniel i-a felicitat si pentru popular si a evidentiat lucrarea misionara desfasurata de ASCOR in cei 30 de ani de activitate.Este pentru a doua oara cand patriarhul Daniel apare in public cu masca, prima data a fost atunci cand a votat la alegerile parlamentare.