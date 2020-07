Gala premiilor Goya din 2022 va avea loc in Valencia si va inchide anul dedicat cineastului Luis Garcia Berlanga

Cu aceasta ceremonie va fi incheiat un an in care Academia va aduce un omagiu "unuia dintre parintii institutiei si referinta a cinematografiei spaniole", citeaza TVE.Valencia va fi si sediu secundar pentru Premiile Goya 2021, care vor fi acordate in Malaga. Ceremonia va fi prezentata de actorul Antonio Banderas si de Maria Casado, fosta realizatoare TVE. Cea de-a 35-a editie a galei va avea loc pe 27 februarie, la Teatro del Soho CaixaBank din orasul andaluz.Luis Garcia Berlanga, una dintre figurile emblematice ale cinematografiei spaniole a secolului XX, este si unul dintre protagonistii seriei de proiectii online "Clasicii alaturi de tine/ Clasicos contigo" a Institutului Cervantes.Weekendul acesta, gratuit, pe contul institutului de pe platforma Vimeo poate fi vizionat lungmetrajul "La vaquilla", o satira extrem de umana a Razboiului Civil spaniol.