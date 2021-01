Cel mai mare muzeu din Florenta il omagiaza pe Dante cu o expozitie virtuala dedicata operei sale Divina Comedia

Este vorba de 88 de desene realizate intre 1586 si 1588 de pictorul Federico Zuccari, demn reprezentant al manierismului italian alaturi de fratele sau Taddeo, devenit celebru pentru a fi realizat frescele din cupola bazilicii Santa Maria del Fiore din Florenta.Desenele - ce constituie cel mai impresionant grup de ilustratii ale operei Divina Comedia de dinainte de secolul XIX- au fost create de Zuccari in timpul sederii sale in Spania si fac parte din colectia muzeului Uffizi din 1738, gratie unei donatii a mecenei Anna Maria Luisa de Medici.Pana acum au fost expuse publicului in mod partial in doua ocazii, in 1865 si 1993, iar in restul timpului s-au aflat in custodia Sectiei de Desene si Ilustratii a muzeului Uffizi, unde au putut fi consultate doar de experti si de academicieni.In prezent au fost digitalizate si sunt prezentate pentru prima data in expozitia virtuala, intitulata "A riveder le stelle", care va permite iubitorilor de arta sa admire aceste ilustratii din orice colt al lumii.Pentru a facilita intelegerea lor, ilustratiile au fost organizate intr-un parcurs pe etape ce permite contemplarea lor in premiera si in cele mai mici detalii.