Google il omagiaza astazi pe scriitorul roman Mihail Sebastian. Doodle-ul creat pentru pagina principala a motorului de cautare

In acest scop, administratorii din Romania ai motorului de cautare au creat o imagine pe pagina principala cu chipul scriitorului . La un click pe acest doodle, utilizatorul afla informatii esentiale despre cariera scriitorului.De origine evreiasca, nascut in 1907 la Braila, Sebastian a trait in cea mai agitata perioada a Romaniei din secolul XX: Primul Razboi Mondial, Marea Unire si cel de-Al Doilea Razboi Mondial, murind tanar, la doar 37 de ani.A fost unul dintre cei mai importanti discipoli ai filosofului Nae Ionescu.Prin legislatia antisemita de la inceputul anilor '40, i s-a interzis sa mai functioneze ca jurnalist si i se retrage si licenta de avocat pledant. Reprezentarea pieselor sale a fost interzisa din cauza faptului ca era evreu, potrivit Wikipedia.A debutat in literatura in 1932 cu un volum foarte scurt,, apoi in acelasi an a publicat un volum de nuvele,. A publicat mai multe romane,(1935) (roman al adolescentei),(1940) (roman de dragoste), influentate de Marcel Proust, Gustave Flaubert si de alti romancieri francezi.Jurnalul sau intim a fost publicat postum. Originalul a fost scos din tara prin curier diplomatic de fratele sau mai mic, Andrei Benu Sebastian, si a ajuns la Ierusalim. In prezent originalul se gaseste la Universitatea din Ierusalim.Moare lovit de un camion in mai 1945. Dupa moartea lui subita, posteritatea i-a fost asigurata in principal de piesele de teatru, pana in 1996, cand jurnalul, care ramasese peste 60 de ani inedit, a fost tiparit pentru prima data. Cartea a suscitat controverse aprinse in societatea romaneasca, fiind contrara imaginii idealizante a elitei intelectuale interbelice.