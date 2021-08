O grădină de poveste din București, redeschisă publicului după 30 de ani în care a fost abandonată complet

Abandonată timp de mai bine de 30 de ani, Grădina Alhambra urmează să fie, începând din acest an, un spaţiu care va găzdui numeroase evenimente culturale - de la spectacole şi concerte la seri tematice, expoziţii sau instalaţii new-media, afirmă organizatorii evenimentelor.Pe 27 august, va fi prezentat spectacolul de muzică şi dans al The Cuban Project. Muzicienii Harvis (voce şi trompetă), El Nino (voce şi percuţie) şi Omar Secada (voce şi pian) vor fi acompaniaţi de un DJ şi de două perechi de dansatori.Asociaţia Culturală Teatrul Independent Elisabeta, care a dezvoltat proiectul Teatrul Elisabeta, demarează în acest an, un proiect similar dedicat ansamblului format din fostul cinematograf Capitol şi Grădina de Vară Alhambra."Am făcut primii paşi în direcţia procesului de reabilitare a celor două spaţii: Grădina Alhambra a fost amenajată, astfel încât să poată găzdui evenimente culturale în condiţii de siguranţă. Ulterior, ambele spaţii vor fi recondiţionate şi redate vieţii culturale a Bucureştiului", informează promotorii proiectului.Grădina Alhambra din Strada Constantin Mille nr. 13 face parte dintr-un ansamblu de monumente istorice, alături de fostul Cinematograf Capitol. Cele două spaţii au avut momentul lor de glorie în perioada interbelică, atunci când se numărau printre cele mai râvnite locuri de petrecere a timpului liber. Reabilitarea lor urmează să pună în valoare arhitectura originală, modernizându-se totodată spaţiile prin intermediul tipurilor de evenimente prezentate.