Imagini cu Piata Victoriei din Bucuresti in 1940. "Avea ceva in plus, care dadeau valoarea si sensul"

Tot in anul 1940 a fost inaugurat ansamblul statuar al lui Ferdinand Intregitorul.Statuia lui Ferdinand I Sursa: Facebook/ Catalin Tenita "Statuia lui Ferdinand avea 8.5 metri fara soclu. Era completata de cele patru victorii inaripate, doua reprezentand Vechiul Regat (Muntenia si Moldova) si doua reprezentand provinciile unite in 1918 (Basarabia si respectiv Transilvania/Crisana/Banat/Bucovina).Modelele statuilor au fost facute in atelierul lui Mestrovici, la Split, insa turnarea s-a facut la turnatoria lui Vasile Rascanu, aflata pe locul unde acum se gaseste Spitalul Filantropia. Soclurile au fost realizate din granit de Balmoral in zona Baneasa si transportate cu camioanele armatei", spune Catalin Tenita.Monumentul Ferdinand I Sursa: Facebook/ Catalin Tenita "A fost ultimul bal al epocii. In cateva saptamani urma sa aiba loc invadarea Frantei de catre Germania si capitularea ei, apoi ultimatumul sovietic in urma pactului Ribentropp-Molotov, apoi pierderea Ardealului de Nord, apoi un lung sir de dictaturi.Cele cinci statui au fost eliminate peste noapte, in iunie 1948, de catre comunisti.Insa chiar acolo unde am protestat noi de atatea ori inca se afla 5 fundatii sub asfalt. Patru victorii inaripate si un rege bun.Poate candva, un primar bun...", incheie Tenita.