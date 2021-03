Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, despre incertitudinile cu privire la concerte si festivaluri: "Predictibilitatea e problema numarul unu"

"Predictibilitatea este in acest moment problema numarul 1. Noi suntem in discutii cu operatorii economici culturali si cu INSP si avem cateva propuneri pe care le vom inainta. Avem in vedere ori prezentarea unui test negativ cu maxim 48 de ore inainte de eveniment, ori prezentarea unei adeverinte de vaccinare ori a unei adeverinte care sa ateste ca persoana a trecut prin boala si are anticorpi. Accesul la cultura e garantat prin constitutie", a declarat Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii, intr-o interventie televizata.Gheorghiu sustine ca se asteapta si pasaportul legat de vaccinare , discutat la nivelul Comisiei Europene."Sunt propuneri pe care Ministerul Culturii le inainteaza catre INSP, decizia va fi a celor din zona epidemiologica. Si procentul celor vaccinati ne va arata cum stam ca si imunizare colectiva, sper sa avem niste reguli clare, care sa permita desfasurarea unor astfel de evenimente", a mai spus ministrul, facand referire la evenimentele culturale."In momentul de fata evenimentele din aer liber si cele din interior sunt limitate la 500 de persoane, cand vom avea o rata de imunizare colectiva corespunzatoare, vom milita pentru eliminarea acestei limite", a conchis acesta.