Inteligenta artificiala va fi folosita pentru clasificarea unor noi cratere pe Marte

Noul algoritm, un clasificator automat al craterelor de impact noi, a fost creat de cercetatori de la NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) din California - si reprezinta prima oara cand inteligenta artificiala este folosita pentru a identifica noi cratere de pe Planeta Rosie, conform unui comunicat al NASA.Oamenii de stiinta au introdus in algoritmul de invatare automata peste 112.000 de imagini obtinute de instrumentul Context Camera de pe sonda orbitala Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Programul este conceput sa scaneze fotografiile in cautarea eventualelor noi cratere la suprafata lui Marte. In cazul primelor descoperiri realizate cu acest algoritm, NASA a anuntat ca este vorba despre un grup de cratere formate in urma impacturilor cu meteoriti produse intre martie 2010 si mai 2012."AI-ul nu poate face tipul de analize pe care le face un om de stiinta. Insa instrumente precum acest nou algoritm pot fi noii asistenti ai cercetatorilor. Ele deschid drumul unei simbioze intre investigatorii umani si AI care lucreaza impreuna pentru a accelera procesul descoperirilor stiintifice", a comentat Kiri Wagstaff, informatician in cadrul JPL.Instrumentul Context Camera din dotarea sondei MRO obtine imagini de rezolutie joasa ce acopera sute de kilometri patrati. Acest instrument poate ajuta la identificarea urmelor de impact de la suprafata Planetei Rosii si a noilor cratere.Insa, micile caracteristici ale suprafetei martiene pot fi dificil de identificat de pe orbita. Acest proces necesita ca mai multi oameni de stiinta sa-si dedice cateva ore pe zi exclusiv studierii acestor imagini obtinute din satelit. Astfel, un algoritm capabil sa identifice si sa clasifice in mod automat noile cratere le va oferi oamenilor de stiinta mai mult timp pentru a se concentra asupra unor alte aspecte."Nu ar fi posibil sa procesezi peste 112.000 de imagini intr-un interval de timp rezonabil fara a distribui acest proces intre mai multe calculatoare", sustine Gary Doran, informatician la JPL. "Strategia este de a fragmenta problema in parti mai mici ce pot fi rezolvate in paralel".Cercetatorii NASA au programat acest algoritm pentru clasificarea craterelor folosind 6.830 de imagini obtinute de Context Camera. Acest proces a inclus fotografii ale unor zone in care oamenii au identificat anterior impacturi, precum si zone fara cratere, pentru ca instrumentul sa poata invata sa diferentieze craterele de alte forme de relief de pe Planeta Rosie.Apoi, cercetatorii au testat acest algoritm prin introducerea in sistem a 112.000 de imagini obtinute de Context Camera. Instrumentul AI a identificat grupul de cratere din regiunea martiana Noctis Fossae, a caror existenta a fost apoi confirmata folosind instrumentul HiRISE. Algoritmul AI a detectat si alte 20 de zone de interes pe care oamenii de stiinta le vor examina in detaliu in cautarea de noi cratere.NASA doreste sa foloseasca tehnologii similare de clasificare si pentru viitoarele sonde orbitale ce vor fi amplasate in jurul lui Marte, printre altele, cu scopul de a afla cat de des este lovita aceasta planeta de meteoriti."Probabil exista mult mai multe impacturi decat am descoperit pana acum (...) iar acest instrument AI ne arata cat de multe putem face folosind chiar misiunile vechi, asa cum este MRO, impreuna cu noi tehnici de analiza", a declarat si Ingrid Daubar, cercetator la JPL si la Universitatea Brown, care a participat la dezvoltarea acestui algoritm.