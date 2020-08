Intre 4 si 13 septembrie, in Centrul Istoric al Sibiului si la Muzeul Astra vor fi proiectate productiile cinematografice ale editiei 2020 Astra Film Festival

Cineastii si iubitorii de film documentar se vor bucura si anul acesta de proiectiile oferite in cadrul Astra Film Festival. Editia cu numarul 27 a festivalului se va desfasura in aer liber si online si va avea doua parti: Astra Film Festival Open Air (4-13 septembrie) si Astra Fim Festival Online (16-25 octombrie).Formatul AFF 2020 pune in prim plan masurile de protectie necesare pentru ca festivalul sa ofere conditii de siguranta pentru participanti. "Anul acesta, mai mult ca niciodata, publicul este partenerul principal al Astra Film Festival", comunica organizatorii."Intr-o perioada plina de incertitudini, un lucru a ramas mereu cert: Astra Film Festival va fi prezent si in acest an la intalnirea cu publicul. Va invit sa incepem toamna cu o sarbatoare a cinematografiei si sa trecem impreuna printr-o experienta unica, la fel de noua pentru publicul nostru si pentru noi, organizatorii", spune regizorul Dumitru Budrala, director fondator al festivalului.se va desfasura in perioada 4 - 13 septembrie, in aer liber, la Muzeul Astra si in Centrul Istoric al Sibiului si va include proiectii de film, intalniri cu autorii, discutii, programe speciale si concerte.se va desfasura intre 16 - 25 octombrie, prin intermediul platformei festivalului, care va gazdui o parte din filmele aflate in programul oficial. Productiile vor fi disponibile online, oriunde pe teritoriul Romaniei, iar unele dintre ele vor putea fi accesate si dupa incheierea perioadei oficiale a festivalului. AFF Online va gazdui, deasemenea, si un program dedicat industriei, care va cuprinde o serie de activitati cu desfasurare in mediul virtual."Contextul actual ne-a dovedit ca fara arta si cultura suntem mai saraci si mai tristi, iar filmul documentar are darul de a patrunde in intimitatea experientelor umane si de a stabili conexiuni cu lumea, depasind bariere geografice, culturale, etnice, rasiale sau religioase. Se plaseaza in avangarda explorarii prin arta a problematicilor complexe ale existentei. Filmul documentar sau cinematografia realitatii deschide orizonturi catre cunoasterea altor civilizatii si culturi si, implicit, catre toleranta", a mai spus directorul festivalului, Dumitru Budrala.Programul evenimentelor si regulamentul de participare la proiectiile in aer liber vor fi comunicate in curand.