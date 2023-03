Ion Caramitru inalturat de la conducerea TNB? A implinit demult 65 de ani

Ministrul Culturii, Gigel Stirbu, a declarat, marti, ca Ion Caramitru si Dorina Lazar ar putea fi inlaturati de la conducerea TNB, respectiv a Teatrului Odeon, din cauza ca o Ordonanta de Urgenta din 2013 prevede inlaturarea de la conducerea institutiilor publice de cultura a persoanelor care au implinit 65 de ani.

In acest context, Gigel Stirbu a spus ca exista anumite lucruri care ar trebui schimbate sau reglementate in cadrul legislatiei, facand referire si la aceasta Ordonanta initiata de fostul ministru al Culturii Daniel Barbu.

"Sunt personalitati marcante ale vietii culturale romanesti care au o autoritate profesionala de necontestat si cred ca pot sa duca si au demonstrat ca, indiferent daca au 65 de ani si trei luni sau 64 de ani si sase luni, ca pot sa conduca o institutie importanta in domeniul cultural. Exista anumite amendamente cum ca aceste persoane pot conduce institutiile culturale, dar sa zicem ca proiectul de mangement poate fi facut anual, in situatia in care, din punct de vedere fizic, nu mai poate sa-si continue activitatea anul urmator, proiectul de management poate fi stopat", a spus Gigel Stirbu.

El a mai declarat pentru presa ca, la ora actuala, Ordonanta 68 isi produce efectele. "A trecut de Senat, a fost votata de plenul Senatului, se afla la Comisia pentru Cultura din Camera Deputatilor. Probabil in prima sedinta, la inceputul sesiunii viitoare, dupa 1 februarie, va intra in dezbaterea acestei comisii", a spus Stirbu.

Gigel Stirbu a mai spus ca, in prezent, Ion Caramitru este "in plin mandat de manager" la Teatrul National Bucuresti. "Nu si-a terminat mandatul", a spus Stirbu. El a ezitat sa raspunda insa la intrebarea daca, potrivit OUG, Ion Caramitru se afla in prezent in ilegalitate, intrucat a depasit deja varsta 65 de ani. Ion Caramitru are 71 de ani.

In situatia lui Ion Caramitru se mai afla si Dorina Lazar, directorul Teatrului Odeon.

