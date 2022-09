Iuliu Maniu a fost inmormantat in comuna Giulesti?

O noua ipoteza prinde teren printre istorici - Iuliu Maniu ar fi fost inmormantat pe malul raului Mara, pe teritoriul comunei maramuresene Giulesti.

In trecut istoricii erau convinsi ca fostul presedinte taranist a fost inmormantat in Cimitirul Saracilor din Sighetu Marmatiei, potrivit Romania Libera.

Iuliu Maniu a murit in 1953 in temnita comunista de la Sighet si de aceea istoricii credeau ca a fost ingropat in Cimitirul Saracilor, un loc aflat la marginea orasului, la iesirea inspre Satu Mare, aproape de confluenta raurilor Iza si Tisa. Multi dintre detinutii politici morti in inchisoarea de la Sighet fusesera ingropati acolo.

Cu toate acestea, o noua ipoteza venind de la un martor spune ca, sub supravegherea unui gardian de la inchisoare, cadavrul lui Iuliu Maniu a fost transportat in afara orasului Sighet, unde l-au ingropat pe malul unei ape.

Ipoteza este analizata in prezent de catre istoricii de la Centrul de Investigare a Crimelor Comunismului din Romania (CICCR), condus de Marius Oprea.

Iuliu Maniu a fost un politician roman, deputat in Parlamentul de la Budapesta, de mai multe ori prim-ministru al Romaniei, presedinte al Partidului National-Taranesc, detinut politic dupa 1947, care a decedat in inchisoarea Sighet.