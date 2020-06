Kitty O'Meara a acordat regizorului Tedy Necula drepturile utilizarii celor mai frumoase versuri compuse in perioada pandemiei si devenite manifest, in proiectul Timisoara 2021 - Capitala Culturala Europeana (P)

De ce video content inspirational?

Textul care insoteste acest manifest video este reprezentat de o poezie devenita virala si compusa chiar in perioada de izolare de catre autoarea Kitty O'Meara "And the people stayed home / In the time of pandemic".Regizorul Tedy Necula a fost impresionat de mesajul inspirational al acestor versuri, pe care si-a propus apoi sa le transforme in manifest-cultural. Totula prins contur in videoclipul "Lumineaza orasul prin tine" pe care Tedy l-a produs voluntar pentru Asociatia Timisoara 2021 - Capitala Culturala Europeana."Si oamenii au stat acasa.Si au citit carti,si au ascultat,si s-au odihnit,si au facut exercitii,si au creat arta si s-au jucat,si au invatat noi feluri de a fisi apoi s-au oprit.Si au ascultat mai profund.Unii au meditat, unii s-au rugat, unii au dansat.Unii si-au intalnit umbrele.Si oamenii au inceput sa gandeasca altfel."Asa incepe poezia care a impresionat in ultimele luni, zeci de mii de oameni. Dupa publicare, autoarea Kitty O'Meara a fost asaltata de solicitari din toata lumea pentru utilizarea versurilor, in diferite proiecte. Regizorul Tedy Necula a avut insa, via Skype, o intalnire cu celebra scriitoare iar aceasta a acceptat ca opera sa sa devina parte din manifestul video inspirational "Lumineaza orasul prin tine" produs impreuna cu Asociatia Timisoara 2021."Am fost realmente impresionat de forta mesajului pe care Kitty O'Meara a reusit sa il transmita lumii intregi iar intalnirea noastra, chiar daca a avut loc online, a fost una care mi-a dat o energie foate buna. Am fost foarte emotionat, insa am descoperit un om cald care apreciaza valorile in care noi, la Necula Agency, credem foarte tare si ne propunem sa le tramsmitem publicului atunci cand cream filme inspirationale.Sunt foarte recunoscator ca una dintre cele mai apreciate autoare ne-a permis, strict pentru acest proiect, sa folosim pe o durata de 6 luni aceste versuri. Pentru mine, Kitty O'Meara este unul din oamenii care inspira prin esenta mesajului poeziei sale si am stiut, de cand am citit-o prima data, ca imi doresc foarte tare sa le amplific efectul, printr-o productie de video care sa ne poarte semnatura. Ceea ce este senzational este ca, manifestul proiectului cultural, tradus in 26 de limbi, va fi vizionat de milioane de oameni", a declarat regizorul Tedy Necula.Pentru generozitatea gestului sau, autoarea Kitty O'Meara va fi desemnata ambasadoare a proiectului "Manifestul luminii".Pentru ca nimic nu il face mai fericit decit sa ajute oamenii sa "livreze" inspiratie si mesaje potrive pentru audienta lor, Tedy Necula a realizat pana acum peste 50 de filme documentare si campanii de content video inspirational, care vizeaza proiecte si cauze sociale ale unor organizatii din toata Europa. A avut proiecte pentru UNICEF, Comisia Europeana sau alte organizatii neguvernamentale. Asa se face ca are deja in portofoliu zeci de spoturi pentru ONG-uri si scurt metraje motivationale, realizate din dorinta de a incuraja si de a schimba lucrurile in bine.Pe perioada starii de izolare, regizorul si-a antrenat creativitatea si a realizat filme inspirationale pentru cei aflati in prima linie de lupta cu pandemia COVID-19. Si-a pus semnatura pe mesajul transmis de medicii de la spitalul Victor Babes din Timisoara, cand acestia aveau nevoie urgenta de donatii pentru a achizitiona echipamente pentru spital. Filmul realizat in parteneriat cu Asociatia Timisoara 2021, a transmis emotia si mesajul corect iar in scurt timp televiziunile nationale au preluat materialul video si l-au inserat in jurnalele de stiri. La fel s-a intamplat si cu o serie de virale realizate pentru Departamentul pentru Situatii de Urgenta.Tot impreuna cu Asociatia Timisoara 2021 - Capitala Culturala Europeana, care pregateste in prezent o serie de evenimente culturale, Tedy cauta acum sa spuna povesti vizuale prin care sa scoata in fata artistii Timisoarei, oamenii de exceptie din acest oras si faptele lor senzationale. De altfel, rolul manifestului video a fost tocmai acela de a introduce publicul larg in acest demers, de a pune in lumina oamenii locului, care creeaza si lucreaza pentru ca Timisoara sa arate ca o capitala europeana demna de toata lauda.