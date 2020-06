"Lemmy", film despre fondatorul grupului Motorhead, in pregatire

Ziare.

Filmul va fi regizat de Greg Olliver, care a petrecut trei ani impreuna cu trupa si cu Killmister, care a murit in 2015 la varsta de 70 de ani, pentru a realiza documentarul omonim lansat in 2010.Noul proiect va fi centrat pe Kilmister, considerat "nasul genului heavy metal", si viata lui."Lemmy" va urmari anii de inceput ai lui Kilmister in Anglia, experientele ca tehnician al lui Jimi hendrix si ca membru al trupei psychedelic rock Hawkwind, alaturi de care a cantat cinci ani inainte de a fi concediat pentru comportament instabil.Dupa implinirea varstei de 30 de ani, Kilmister s-a impus in muzica. A pus bazele Motorhead, una dintre trupele metal cele mai apreciate din lume.Motorhead a inregistrat si sustinut turnee timp de 40 de ani, pana la moartea lui Lemmy, iar intre cele mai cunoscute piese ale grupului se numara "Ace of Spades" (1980), "Killed by Death" (1984) si "Born to Raise Hell" (1994)."Tot ce stiti despre Lemmy este probabil adevarat... nu pentru ca imbratisa cliseele rock n' roll, ci pentru el le crea", a spus Olliver. "Marlboro rosu si Jack Daniel's la micul dejun, amfetamina pentru cina - totul adevarat. Dar in spatele acelei fatade de otel a rock 'n' roll-ului se afla un barbat cu inima de leu, complicat si captivant, care si-a urmat calea si nu a renuntat la muzica, cea care il facea fericit".El a precizat ca filmul este dezvoltat "cu atentie" inca din 2013."Lemmy" va fi produs Andre Relis de la VMI Worldwide si Damon Lane. Managerul trupei, Todd Singerman si Stehhan Chirazi vor fi producatori executivi.Scenariul a fost scris de Medeni Griffiths si completat de Olliver. Distributia nu a fost inca stabilita.Motorhead a fost un grup heavy metal britanic, originar din Londra. Trupa, infiintata in 1975 de basistul si solistul Lemmy Kilmister, s-a destramat in 2015 dupa decesul fondatorului ei. Albume precum "Overkill", "Bomber", "Ace of Spades" si "No Sleep 'til Hammersmith" se numara printre cele mai titrate ale Motorhead. Discurile formatiei britanice (intre care 22 materiale de studio) au fost vandute in peste 35 de milioane de copii pe plan mondial.