Libertatea academica nu poate fi incalcata prin nicio lege

Intai de toate, simplul fapt de a simti nevoia sa propui asa ceva, ca senator, denota o intelegere simplificata si absolut precara cu privire la rolul pe care il ai, ca om politic: inchipuirea ca prin interdictii autoritare de acest fel chiar rezolvi chestiuni complicate ale societatii, ca dand un anunt conform caruia, de maine, este ilegal sa vorbim de problemele care ne dau batai de cap, este un semn sigur de incapacitate. Este echivalentul unei injuraturi cu care iti inchipui ca ai scapat lumea de bai.In al doilea rand, aceasta situatie poate fi un precedent periculos. Daca, sa zicem, opozantii politici ai acestui proiect s-ar angaja intr-o contraofensiva si ar declara ilegala "raspandirea" altor teorii sociale, la randul lor disputate si cu capacitate de polarizare, ne-am afla in plin absurd: nu am asista neaparat la transformarea sedintelor parlamentului in conferinte stiintifice, cat mai degraba la transformarea lor in completuri de condamnare a unor teze si doctrine.Istoria ideilor si a filosofiei arata suficient de clar ca teoriile la care nu aderam nu pot fi anulate prin interdictii de autoritate, ca numai analiza critica si studiul liber al doctrinelor, al marilor texte, poate facilita intelegerea opiniilor si doctrinelor incomode. Renuntarea la studiu nu reprezinta nici macar o involutie, caci, de pilda, trebuie sa o stim, este marele merit al mult blamatului Ev Mediu acela de a fi inteles ca societatea trebuie sa beneficieze de functionarea unui spatiu de cercetare autonom in care ideile celor care murmura impotriva curentului au libertate de exprimare tocmai pentru a putea fi intelese. Acest spatiu se numeste, de atunci, universitate, iar rolul fundamental al ei nu poate fi scurtcircuitat nici prin legiferarea de rezolutii nici prin violente stradale.Ceea ce pare mai putin clar in spatiul public este un specific aparte al stiintelor sociale si umaniste in general: acela ca teoriile si doctrinele pe care autorii fundamentali din aceste domenii le propun, cu mai mult sau mai putin succes, sunt teorii care nu au genul de validare stiintifica similar cu al teoriilor din stiintele naturii sau din cele exacte. Stiintele socio-umane lucreaza de cele mai multe ori cu ipoteze rationale, cu modele ideale sau teorii filosofice a caror validare ori invalidare este procesuala si nu definitiva. In acest sens, teoriile filosofice si sociale nu pot fi niciodata considerate nici definitiv false, nici definitiv validate; a interzice in parlament o teorie este acelasi lucru cu a instrumentaliza politic o teorie, adica in egala masura un abuz, o violenta.Din pacate, transformarea recenta a universitatilor in fabrici de meseriasi si substituirea studiului cu activismul au deschis o cutie a Pandorei: daramarea statuilor de ambe spectre si sexe (iar interventia politicului este tot o daramare de statui, simbolica) tinde sa inlocuiasca educatia cu o noua lupta de clasa. Am putea astepta normele de aplicare sa vedem daca explicarea si discutarea critica a teoriei genului in universitate reprezinta "raspandire" sau am putea insista sa ne exprimam, echilibrat si educat, spre a fi intelesi.Un argument insistent vehiculat in acest context, acela conform caruia statul poate interveni cum doreste in universitati cata vreme le finanteaza, nu sta in picioare deoarece faptul de a finanta nu e un argument suficient pentru a distruge. Statul finanteaza universitatile tocmai pentru a putea beneficia de aportul lor de cunoastere intelegere; or, a pretinde altceva, este echivalent cu argumentul "eu te-am facut, eu te omor".Un alt argument des intalnit este cel care spune ca trebuie sa protejam copiii de influenta negativa a propagandei genderiste, de sexualizare precoce si de manipulare dinspre activismul de gen. Nici acesta nu este un argument solid in primul rand pentru ca face apel tot la autoritate, pretinzand ca putem proteja copiii interzicand posibilitatea oricarei forme de expunere doctrinara a lor in institutii publice. Argumentul este fals pentru ca, interzicand orice fel de discurs tematic, interzicem, de fapt, si posibilitatea unui discurs de buna credinta, unul prin care ne-am putea propune tocmai sa protejam copiii de influentele nefaste ale unor expuneri informale la manipulari. Sigur ca in institutiile de invatamant pot avea loc prestatii neprofesioniste din partea unor educatori superficiali sau rau intentionati, dar nici acesta nu e un argument suficient deoarece pe acelasi argument am putea cere desfiintarea intregului sistem de invatamant datorita existentei unor cazuri de profesori slab pregatiti.De fapt, daca stam putin pe ganduri concluzia fireasca a discutiei pe aceasta tema este tocmai faptul ca, acceptand interzicerea prezentarii si dezbaterii unor teorii din stiintele sociale in spatiul universitar tocmai asta facem: desfiintam universitatea.Claudiu Mesaros este decan al Facultatii de Stiinte Politice, Filosofie si Stiinte ale Comunicarii, Universitatea de Vest.