"Portret de femeie" de Constantin Brancusi, vandut in licitatie la Bucuresti. Cu ce suma a fost cumparat

Opera este reprodusa in Carola Gideon- Welcker, "Constantin Brancusi", Basel/ Stuttgart, 1958, pag. 56-57, ilustratia 9; in "Constantin Brancusi, Metamorphosen Plasticher Form", Ed.Friedrich Teja Bach, Koln 1987, pag. 428; ilustratia 91, in "Brancusi als Fotograf, Ein Bildhauer fotografiert sein Werk", Berna, 1996, plansa 16 si in "Brancusi in Romania,Bucuresti", 1976, pag. 243, ilustratia 264."Hyphen", lemn patinat de Paul Neagu, a fost vanduta contra sumei de 14.000 de euro."Petite Venus Blue", de Yves Klein, - 4.000 de euro."Human Hand", de Paul Neagu - 3.000 de euro."Nud cu drapaj" - 2.750 de euro.Balerina in repaos (mainile pe solduri, piciorul drept inainte), de Edgar Degas - 2.750 de euro."Peisaj cu ingeri", de Salvador Dali - 2.250 de euro.Rata de adjudecare a fost de 59,48%, totalul vanzarilor fiind de 84.150 de euro.