Lucrarea "Vas cu garoafe", semnata de Stefan Luchian, vanduta la licitatie cu 125.000 de euro

Lucrarea semnata de Luchian provine din colectia istorica Dr. Petrini-Galatzi; colectia istorica Maria Avramescu.De asemenea, in Licitatia de Vara, lucrarile lui Tonitza s-au vandut cu sume care au depasit pretul de pornire: "Afize" (1938), ulei pe carton, a fost adjudecata la pretul de 80.000 de euro, "Venetiana (Putana)", lucrare estimata intre 60.000 si 90.000 de euro, din colectia Vlad Manoliu, a fost licitata si vanduta in final pentru 70.000 de euro, iar "Zorele", un ulei pe panza, a fost vanduta in final la 28.000 de euro."Care cu boi, venind de la camp", lucrare de Nicolae Grigorescu, provenita din colectia istorica Adolf Grunberg-Ruleta, a fost adjudecata la 45.000 de euro, opera avand o evaluare stabilita intre 40.000 si 75.000 de euro. Pentru 30.000 de euro a fost vandut "Casa la Campulung", ulei pe carton semnat de Nicolae Grigorescu.Alte adjudecari: "Interior la Viforata", de Gheorghe Petrascu - 50.000 de euro, "Cadana", de Theodor Aman - 28.000 de euro, "En plein soleil", de Nicolae Grigorescu - 23.000 de euro, "La biserica", de Stefan Luchian - 20.000 de euro, "Femeie in interior", de Theodor Pallady - 18.000 de euro, "Peisaj provensal", de Samuel Mutzner - 18.000 de euro, sculptura "Tors", de Marcel Guguianu - 17.000 de euro.Marii Maestri ai artei romanesti si capodoperele-simbol semnate de acestia s-au regasit intre cele 189 de loturi.