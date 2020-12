Lumina de Hanuca de la kilometrul 0 al Romaniei

Se spune ca, inaintea victoriei, o candela de ulei care putea sa arda doar o zi, a ars neintrerupt timp de opt zile, acesta fiind miracolul luminii sarbatorit de Hanuca. La sfarsitul fiecarei din cele opt zile de celebrare, inca o lumanare se adauga menorei, cea de-a noua, shamash, este folosita pentru a le aprinde pe celelalte. Evreii spun rugaciuni in timpul acestui ritual, si pun menora la geam, pentru a le aminti si altora minunea care a inspirat sarbatoarea.Cu aceasta ocazie, Ambasadorul Israelului, David Saranga, alaturi de Tova Ben Nun-Cherbis, Presedinte Fondator al Fundatiei Magna cum Laude-Reut si elevii Complexului Educational Laude-Reut, au transmis lumina de la kilometrul 0 al Romaniei, din Piata Universitatii - simbol al democratiei romanesti, catre intreaga lume, cu urari de pace si sanatate tuturor, in asteptarea sarbatorilor de iarna.David Saranga a vorbit despre semnificatia sarbatorii, dar si despre cum sa fim mai buni si mai toleranti. "Sarbatoarea de Hanuka ne aminteste ca lumina indeparteaza intunericul, insa e nevoie sa ne aparam libertatea, in continuare. Doresc ca lumina primei lumanari pe care o aprindem acum sa fie lumina care alunga umbrele urii din noi", a spus David Saranga, ambasadorul Israelului in Romania."Faptul ca suntem in Piata Universitatii, unde multa lume a luptat pentru libertate, e aceeasi idee care exista in sarbatoarea noastra. Cunoastem foarte bine eforturile constante pe care autoritatile romane le depun in combaterea antisemitismului, xenofobiei, intolerantei. Avem incredere ca autoritatile romane vor actiona atunci cand vor exista manifestari extremiste", a mai spus David Saranga, ambasadorul Israelului in Romania.Ceremonia a fost una restransa, desfasurata in aer liber in conditii de distantare fizica impuse de pandemie, in prezenta demnitarilor din Guvernul Romaniei, numerosi membri ai acestuia intre care Nicolae Ciuca, prim-ministru interimar, Ludovic Orban, fost prim-ministru, Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii, Marcel Vela, ministru de Interne, alaturi de Robert Cazanciuc, presedintele Senatului, Nicusor Dan, primarul general al Bucurestiului, Dan Barna, presedinte USR, Ion Caramitru, director al Teatrului National Bucuresti. Printre invitati s-au numarat deputati si senatori, personalitati ale lumii diplomatice, precum E. S. Ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Adrian Zuckerman, si ale vietii culturale."Sarbatoarea luminii este un adevarat motiv de bucurie, instituita pentru a slavi si a reaminti de purificarea templului, sfintirea altarului si miracolul candelabrului sfant, Hanuca vine sa indrepte gandurile spre cele sacre. Anul acesta, s-au implinit 72 de ani de relatii diplomatice neintrerupte intre Romania si statul Israel. Romania acorda o importanta speciala acestor relatii", a declarat premierul interimar Nicolae Ciuca."Am venit in numele municipalitatii sa-mi exprim deschiderea, colaborarea si respectul fata de toate comunitatile religioase si etnice din Bucuresti pentru ca ele ne imbogatesc pe toti, si la nivel cultural, si social si individual", a declarat primarul Capitalei, Nicusor Dan.Din perspectiva de lider in educatia de excelenta, Tova Ben Nun-Cherbis, Presedinte Fondator al Complexului Educational Laude-Reut, a punctat asupra unui alt inteles al sarbatorii de Hanuca, provenit de la radacina cuvantului chinuch - educatie: "Chanoch l'naar al pi darko, gam ki yazkin lo yasur mimenu" - Educa tineretul pe calea talentului sau, astfel incat nici cand va imbatrani sa nu se abata de la ea - spune Biblia, Mishlei 22: 6."Suntem onorati ca ambasadorul Statului Israel in Romania si Presedintele Onorific al Laude-Reut Board of Trustees, David Saranga, a luminat aceasta eleganta Hanukie realizata cu sprijinul Romgaz, BCR, EUROINSOL si AFI Romania, pentru seara speciala in care ne gasim, iar din zi in zi, adaugand cate o noua lumanare, sporim stralucirea si puterea luminii." a afirmat Tova Ben Nun-Cherbis.Ceremonia a fost una emotionanta, reafirmand credinta si speranta in libertatea si dreptatea care vor fi mereu mai presus decat ura si intoleranta, in lumina care alunga umbrele urii din noi drept lumina care ne apropie, a dialogului intre oameni, a sperantei si a pacii.