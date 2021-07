A murit Luminita Gheorghiu. Actrita avea 71 de ani

Nascuta la 1 septembrie 1949 la Bucuresti, actrita Luminita Gheorghiu a jucat pana in 2003 pe scena Teatrului Bulandra, dar a avut o cariera extraordinara mai ales in cinematografie. A absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica din Capitala in 1972, la clasa profesorului Ion Cojar si a debutat in teatru cu rolul Marioara, intr-o piesa montata de Alexandru Tocilescu pe scena Teatrului Cassandra.Dupa absolvire, mai arata "Adevarul", a fost repartizata la Teatrul Mihai Eminescu din Botosani, iar in 1975 s-a mutat la Teatrul Tineretului din Piatra Neamt. Un an mai tarziu a devenit actrita a Teatrului Bulandra din Bucuresti.Primul rol in film a fost in 1974, in pelicula "Stejar, extrema urgenta", in regia lui Dinu Cocea, dar primul rol important a fost cel al Catrinei, sotia lui Moromete, din filmul Morometii (1987), in regia lui Stere Gulea.