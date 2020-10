Lungmetrajul "Berliner" a fost premiat la Festivalul de Film de la Moscova

"Berliner" este cel de-al patrulea lungmetraj al regizorului Marian Crisan, cunoscut pentru "Morgen", "Rocker" si "Orizont", dar si pentru miniseria produsa de HBO Romania - "Valea Muta".In prim-plan este Mocanu, un politician in plina campanie pentru un loc in Parlamentul European, care ramane blocat la Salonta. El este gazduit de Viorel, un cetatean obisnuit, tractorist de meserie, in casa sa, de unde politicianul isi va continua campania electorala, punand la cale un plan cameleonic.Distributia este alcatuita din Ion Sapdaru, Ovidiu Crisan, Maria Junghietu, Sorin Cocis, Ion Ruscut, George Dometi, Petre Ghimbasan, Eugen Tugulea si Ioana Chitu.Cel mai bun film din festival a fost desemnat "A Siege Diary" (Rusia), regizat de Andrei Zaitev, iar "In The Shadows" (Turcia), de Erdem Tepegoz, a primit premiul special al juriului.Rishi Pelham (Marea Britanie) a fost desemnat cel mai bun regizor, pentru filmul "Hilda", in timp ce "Nocturne" (Coreea), de Gwanjo Jeong, a fost ales cel mai bun documentar