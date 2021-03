UNITER isi exprima ingrijorarea fata de situatia de la Teatrul Evreiesc: "Suntem alaturi de Maia Morgenstern. Orice forma de rasism este intolerabila"

"Orice forma de rasism este intolerabila", apreciaza UNITER si precizeaza ca s-a adresat in mod oficial organelor de specialitate pentru declansarea unei anchete specifice acestui tip de atacuri rasiale."Avand in vedere escaladarea situatiei cu care s-a confruntat doamna Morgenstern, de la replici antisemite la mesaje de amenintare, Senatul UNITER - reunit in sedinta de urgenta - a hotarat sa se adreseze in mod oficial organelor de specialitate pentru a declansa o ancheta specifica acestui tip de atacuri rasiale care nu sunt conforme cu Constitutia si legile din Romania", se mai arata in comunicat."Apreciem si solidaritatea in aceasta privinta a colegilor nostri din teatrele din intreaga tara si a managerilor lor", afirma UNITER.Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui tanar in dosarul privind amenintarile cu moartea primite de actrita Maia Morgenstern.Potrivit Parchetului, tanarul respectiv este acuzat de savarsirea infractiunii de amenintare, cu circumstante agravante, "pentru motive legate de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, gen, orientare sexuala, opinie ori apartenenta politica".