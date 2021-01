Ministerul Culturii: peste 5.700 de operatori culturali vor beneficia de sprijin in anul 2021. Care sunt masurile de ajutor financiar

Reprezentantii institutiei anunta ca au initiat discutii cu Ministerul Sanatatii si cu alte ministere de resort asupra conditiilor si elaborarii unui calendar concret, care sa ofere predictibilitate operatorilor culturali.In ceea ce priveste sectorul cultural, a fost transmis ca pachetul de sprijin financiar cuprinde doua scheme:Schema de ajutor de minimis, dedicata exclusiv sectorului cultural independent din Romania, ofera posibilitatea profesionistilor (artisti, muzicieni si alti operatori culturali inregistrati ca ONG sau SRL) de a accesa un microgrant nerambursabil in valoare fixa de 8.000 de euro care sa le asigure continuitate in domeniul cultural in care activeaza.Schema de ajutor de stat cuprinde 4 tipuri de granturi si vine sa sprijine financiar evenimentele culturale, festivalurile, librariile si editurile grav afectate de efectele pandemiei COVID-19. Banii vor fi alocati pentru proiecte viitoare, iar valoarea granturilor va fi determinata de numarul de bilete sau carti vandute de fiecare operator cultural in 2019.Mai mult decat atat, Ministerul Culturii se va asigura ca sprijinul financiar acordat la nivel de proiect sa ajunga la beneficiarii finali prin delimitarea categoriilor de cheltuieli eligibile, respectiv ca avansul acordat sa fie imediat transferat prestatorilor (artisti, tehnicieni si alti lucratori din sectorul cultural).In ceea ce priveste alocarile financiare aferente celor doua scheme, sectorul cultural independent va beneficia de aproximativ 60% din suma totala alocata, evenimentele culturale si festivalurile - de aproximativ 20%, iar librariile si editurile - de restul de 20%.Elaborarea celor doua scheme de ajutor a fost finalizata, iar documentatia a fost avizata la nivelul Ministerului Culturii. Imediat dupa asigurarea finantarii pentru schemele de ajutor dedicate sectorului cultural, Ministerul Culturii va lansa in consultare publica actul normativ de aprobare a acestora, se mai arata in comunicat."Ministerul Culturii isi propune sa asiste financiar relansarea proiectelor culturale. Doar astfel ne putem asigura ca atat artistii independenti, cat si operatorii culturali vor putea crea noi produse culturale sau vor continua cu noi editii pentru evenimentele sau festivalurile care si-au castigat de-a lungul anilor faima europeana si mondiala", a spus ministrul Bogdan Gheorghiu Ministerul Culturii a centralizat si analizat toate nevoile urgente ale sectorului cultural si, impreuna cu celelalte ministere de resort, a elaborat si implementat un plan de masuri specifice:1. Indemnizatii/somaj tehnic in valoare de 4.072 lei pentru toti artistii si lucratorii culturali. Ca urmare a demersurilor realizate, Ministerul Culturii a introdus in categoria de beneficiari eligibili si persoanele fizice care obtin venituri exclusiv din drepturi de autor si drepturi conexe. Aceasta masura este valabila pana la data de 30 iunie 2021.In prezent, Ministerul Culturii initiaza discutii cu Ministerul Finantelor pentru ca operatorii culturali sa beneficieze de o scutire a platii taxelor pentru indemnizatii sau de o reesalonare a acestora fara dobanzi si penalitati, dat fiind ca, pana la repornirea activitatilor culturale, acestia nu pot inregistra niciun fel de venituri.2. Microgranturi, capital de lucru sau capital pentru investitii. Prin demersurile sale, Ministerul Culturii a reusit sa includa si operatorii culturali in categoria beneficiarilor eligibili ai sprijinului financiar acordat prin efectul OUG 130/2020.In prezent, in completare la ajutorul primit prin intermediul OUG 130/2020 si tinand cont ca activitatea sectorului este in continuare suspendata, Ministerul Culturii are in analiza si va inainta cu celeritate Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului propunerea de includere a codurilor CAEN aferente industriei culturale in cadrul schemei de ajutor de stat pentru HoReCa stabilite conform OUG 224/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru intreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentatie si agentii de turism, a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei COVID-19.3. Amanarea platii ratelor la banci. Prin implicarea Ministerului Culturii si operatorii culturali au beneficiat, in 2020, de amanarea platii ratelor la banci.Ministerul Culturii va inainta Ministerului Finantelor propunerile operatorilor din industria culturala cu privire la modificarea restrictiei de 9 luni ce vizeaza amanarea platii ratelor si permiterea amanarii pana cel putin la data de 01.10.2021, in cazul entitatilor care isi desfasoara activitatea in sectorul cultural.4. Sectorul cultural a mai beneficiat si de amanarea rambursarii pretului biletelor pentru evenimentele care nu au mai avut loc in 2020.5. La initiativa Ministerului Culturii, 167 de lucrari semnate de 100 de artisti romani contemporani au fost cumparate de Muzeul National de Arta Contemporana."In luna aprilie, intr-un moment critic pentru artistii romani afectati de restrictiile impuse de pandemie, am propus finantarea unui program de achizitie de arta contemporana. Este o investitie a statului roman in artistii romani. Aceasta masura economica a vizat sustinerea creatiei plastice romanesti si imbogatirea patrimoniului muzeal (...)", a declarat Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu.6. In plan consultativ, Ministerul Culturii a preluat solicitarile rezultate in urma discutiilor din cadrul grupului de lucru organizat la nivel de viceprim-ministru si le-a inaintat, la data de 14.01.2021, catre ministerele cu atributii in domeniile respective, urmand sa asigure sustinerea acestora la nivel guvernamental.