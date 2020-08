MNAR a lansat trasee educative online: Patru lucrari cu tematica mitologica in Galeria de Arta Europeana

Lucrarile care vor fi studiate sunt: "Lupta lui Hercule cu centaurul Nessus" de Luca Giordano, "Venus si Amor" de Lucas Cranach cel Batran, "Apolo si Dafne" de Franz Wouters si "Tezeu si Minotaurul" de Antoine-Louis Barye.Scopul principal al programului este de a oferi vizitatorilor o activitate interactiva in cadrul galeriilor din muzeu.In fiecare zi de sambata, un nou traseu va fi adagat pe site si pe pagina de Facebook a MNAR.Traseele ARTfel, disponibile pe site-ul institutiei, www.mnar.arts.ro, la sectiunea "invata - trasee", sunt realizate sub forma unui document ce poate fi descarcat gratuit pe telefonul mobil sau tiparit inainte de vizita la muzeu.Vizitatorii au ocazia de a redescoperi muzeul si de a afla informatii interesante despre tema propusa, dar si despre lucrarile incluse in traseu. De asemenea, copiii se vor bucura si de activitatile special gandite pentru ei: desenat, joc de roluri, vanatoare de indicii si alte surprize.In saptamanile urmatoare, alte galerii si alte teme le vor oferi celor dornici un nou prilej sa revina la muzeu si sa il redescopere dintr-o noua perspectiva ARTfel."Educatia muzeala este o componenta importanta a activitatii Muzeului National de Arta al Romaniei. Programele educative si vizitele ghidate clasice pe care le organizam, in mod normal, presupun un numar mai mare de participanti. Ne-am adaptat contextului actual, am introdus ca noutate trasee tematice, menite sa suplineasca macar partial aceste activitati si sa le ofere vizitatorilor, independent,timp de calitate in familie. Muzeul este viu, este al comunitatii si merita sa fie redescoperit", spune Cristina Verona Tobi, manager interimar MNAR.Pe perioada vacantelor scolare, copiii au acces gratuit la MNAR, iar pretul unui bilet pentru adulti este de 15 lei pentru vizitarea unei galerii.