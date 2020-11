Monede de aur de acum 1.000 de ani, descoperite in Ierusalim

Autoritatea pentru Antichitati din Israel (IAA) a declarat ca monedele au fost descoperite in timpul sapaturilor din apropiere de Zidul Plangerii, locul cel mai sacru de rugaciune din iudaism.Artefactele sunt "in stare excelenta de conservare si au putut fi identificate imediat chiar fara curatare", a declarat, intr-un comunicat, Robert Kool, specialist la AAI.Monedele dateaza de la sfarsitul secolului al X-lea dupa Hristos (intre 940 si 970), "o epoca de schimbari politice radicale" la Ierusalim si in imprejurimi, potrivit lui Robert Kool"Este pentru prima data in 50 de ani cand este descoperit aur din perioada fatimida in Orasul Vechi Ierusalim", a afirmat specialistul.Aheologii israelieni au descoperit ultima data aur din aceasta perioada dupa Razboiul de Sase Zile din 1967 cand Israelul a preluat controlul Ierusalimului de Est, partea palestiniana a orasului, inainte de a o anexa.