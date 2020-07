Monetaria Regala britanica a emis o moneda in onoarea cantaretului/ Doar formatia Queen a mai fost onorata in acest fel

Moneda, creata de artistul Bradley Morgan Johnson, are pe o fata palaria si faimosii ochelari-emblema ai canteretului."Este intr-adevar o onoare sa fiu recunoscut in acest fel", a spus Elton John, in varsta de 73 de ani."Ultimii ani au fost marcati de cateva momente memorabile ale carierei mele si acesta este un altul uimitor din calatoria mea", a adaugat el.Elton John, care a fost innobilat in 1998, este al doilea artist comemorat in seria legendelor muzicii ale Royal Mint, dupa formatia rock Queen.El a vandut peste 250 de milioane de discuri, cu melodii celebre precum "Candle in the Wind", "Your Song" si "Bennie and the Jets".Artistul a fost nevoit sa amane un lung turneu de adio din cauza pandemiei de coronavirus.The Royal Mint a anuntat ca lucreaza impreuna cu Elton John la o piesa de colectie care va fi licitata anul acesta cu scopul de a-i sprijini pe cei afectati din industria muzicala.