Muzeul Luvru liciteaza participarea la examinarea anuala a picturii "Mona Lisa" si plimbarea pe acoperisul cladirii

Cu o pierdere de zeci de milioane de euro, anul acesta, reprezentantii celei mai cunoscute galerii de arta din lume, care gazduieste opera din 1503 a lui Leonardo DaVinci, au decis sa invite oamenii sa participe la o licitatie pentru a asista la examinarea anuala a lucrarii, putand astfel, in premiera, sa o observe de aproape.In mod normal, "Mona Lisa" poate fi vazuta de la o distanta de 5 metri.In fiecare an, pictura este scoasa din cutia din sticla si inspectata si doar lideri mondiali invitati speciali au putut sa participe la acest proces pana acum.Reprezentantii muzeului spera sa obtina pana la 30.000 de euro pentruAnul acesta, din cauza pandemiei, numarul vizitatorilor a scazut cu 75%, iar muzeul va inregistra pierderi de pana la 90 de milioane de euro, potrivit unui reprezentant.Muzeul Luvru a primit, in 2019, aproximativ 10 milioane de vizitatori, insa anul acesta a fost inchis mai mult de cinci luni.In Franta, muzeele, teatrele si salile de cinema ar urma sa poata fi redeschise pe 15 decembrie, daca rata de infectare cu SARS-CoV-2 scade suficient, pana la maxim 5.000 de cazuri pe zi, dupa cum a spus presedintele Emmanuel Macron Luvru va primi un sprijin de 46 de milioane de euro din partea statului, iar sumele obtinute din licitatie vor fi folosite pentru organizarea unui nou studio pentru proiecte educationale, care ar urma sa fie inaugurat toamna viitoare.