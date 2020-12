Muzeul Ororilor Comunismului in Romania: Guvernul a aprobat hotararea privind organizarea si functionarea institutiei

>. Suntem datori sa cunoastem istoria pentru ca cine uita, risca sa o repete. Acest muzeu va ajuta generatiile care au trait in comunism sa depaseasca trauma colectiva prin expresii culturale ce pot oferi sentimentul de rezolutie, fie mentala, fizica sau spirituala, fata de existenta cenusie, de lipsa libertatii si a resurselor pentru un trai demn de dinainte de 1989. Aceste abuzuri sunt de neimaginat pentru generatiile viitoare, care imi doresc sa devina mai constiente de importanta democratiei", a transmis ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu.



In perioada comunista, in Romania au murit 800.000 de oameni si peste 3.000.000 au suferit in cele 44 de penitenciare si 72 de lagare de munca fortata ale regimului totalitar.



Actul normativ stabileste activitatile specifice, structura administrativa, sediul temporar si finantarea.



Muzeul are sediul temporar in spatiile din Biblioteca Nationala a Romaniei, pana la identificarea unui spatiu adecvat obiectului de activitate al Muzeului, dar nu mai mult de 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari. Activitatea muzeului este finantata din subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii si din venituri proprii provenite din activitati specifice, donatii si sponsorizari.



Muzeul va avea un numar de maxim noua posturi, iar salarizarea angajatilor se face potrivit prevederilor legale aplicabile personalului contractual din unitatile bugetare de subordonare centrala.



Regulamentul de organizare si functionare, precum si organigrama muzeului se aproba prin ordin al ministrului Culturii, in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.



Noua institutie este organizata si functioneaza ca institutie publica de cultura de importanta nationala, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Culturii.Are ca obiectiv prezentarea realitatilor vietii social-economice si culturale din Romania in perioada 1945-1989 cu scopul informarii corecte a publicului asupra abuzurilor, crimelor, torturilor asupra oponentilor regimului comunist. Astfel, prin colectarea, studierea, colectionarea, conservarea, etalarea si punerea in valoare a pieselor muzeale, noua institutie muzeala va prezenta publicului realitatea regimului opresiv."Muzeul Ororilor Comunismului in Romania este cel de-al doilea muzeu care prinde contur in timpul mandatului meu de ministru al Culturii, dupa Muzeul National <