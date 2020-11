VIDEO Netflix India a fost criticat pentru un serial care contine scene in care o fata hindusa saruta un baiat musulman

Seria se bazeaza pe un roman publicat de unul dintre scriitorii indieni de frunte, Vikram Seth, si urmareste o tanara fata aflata in cautarea unui sot. Productia este regizata de celebra cineasta indiana Mira Nair.Serialul "are scene extrem de inacceptabile, care au ranit sentimentele unei anumite religii", a declarat pe Twitter Narottam Mishra, ministrul de interne al statului Madhya Pradesh din centrul Indiei."Am cerut politiei sa analizeze acest continut pentru a determina ce actiuni pot fi intreprinse in justitie impotriva producatorului-regizor al seriei pentru ranirea sentimentelor religioase", a completat el.Gaurav Tiwari, un lider al aripii de tineret a partidului nationalist hindus Bharatiya Janata (BJP), aflat la putere in India si in statul Madhya Pradesh, a depus o plangere separata impotriva Netflix si a avertizat cu privire la posibile proteste stradale ale hindusilor, daca seria nu va fi scoasa de pe platforma.Un purtator de cuvant al Netflix India a refuzat sa comenteze plangerea adresata politiei.Comentatorii de pe retelele sociale sustin ca aria libertatii de creatie este din ce in ce mai limitata in India, in special atunci cand este vorba despre reprezentarea relatiilor hinduso-musulmane. Multi indieni au cerut pe Twitter boicotarea Netflix, care vede in India una dintre cele mai promitatoare piete la nivel mondial, dar unde seriile sale s-au confruntat cu o serie de probleme legale.La inceputul acestei luni, guvernul indian a anuntat reguli care reglementeaza continutul de pe platformele de streaming video, fiind vizate Netflix, Amazon Prime si Hotstar, apartinand companiei Walt Disney.Citeste si: Netflix testeaza un canal TV, pentru consumatorii care prefera sa vizioneze continut programat