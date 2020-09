Notite ale lui Isaac Newton si cel mai vechi artefact scris din lume, prezentate intr-o expozitie online

Cambridge University Library colaboreaza la acest proiect alaturi de Casa Alba, British Library si alte institutii de prestigiu pentru a adauga imagini de inalta rezolutie pe platforma online Google Arts and Culture.Printre exponatele prezentate se afla si cel mai vechi artefact scris din lume - o tableta din lut, veche de 4.000 de ani.Potrivit Bibliotecii Universitatii Cambridge, utilizatorii pot analiza in cele mai mici detalii obiectele prezentate si pot sa citeasca "povestile fascinante din spatele acestor obiecte unice".Cambridge University Library a contribuit la acest proiect digital cu o sectiune ce include manuscrise, carti si alte obiecte de mare importanta istorica.Platforma Google Arts and Culture contine imagini cu aproximativ 6 milioane de exponate si permite utilizatorilor sa viziteze in format virtual diverse galerii de arta din lumea intreaga.Cambridge University Library a fost infiintata in urma cu peste 600 de ani si este una dintre cele mai vechi biblioteci universitare din lume.Se spune ca institutia detine copii pentru aproape fiecare carte , roman si volum care au fost publicate in Marea Britanie si Irlanda dupa anul 1710. Cele 17 etaje ale sale contin aproximativ 10 milioane de carti, dispuse pe rafturi a caror lungime totala depaseste 200 de kilometri.Initial, peste 140 de imagini ale unor obiecte din colectiile de la Cambridge University Library au fost incluse in platforma Google Arts and Culture, iar in viitor si alte imagini cu obiecte din galeriile sale vor fi incluse in acest proiect. Totodata, alte institutii, precum Fitzwilliam Museum, ii vor urma exemplul.