Noul context, noul virus, noua limba romana?

Bizarerii sau nu - e lunga si interesanta discutia -, noile cuvinte sunt un soi de nascociri lingvistice ale contextului actual. Aproape creatii populare, spontane, create la nevoie, propagate din nevoie, ele au fost memorate si folosite rapid. De la a izola s-a creat izoleta "un soi de targa, invelita cu materiale speciale, astfel incat pacientul transportat, prezentand risc mare de transmitere a virusului, sa fie complet izolat si lipsit de contact cu exteriorul".Carantinat, cu plural si gen, e evident produsul substantivului carantina (insemnand "izolare preventiva a unei persoane sau a unei colectivitati care a fost in contact cu un bolnav sau care vine dintr-o regiune unde exista o epidemie" - Micul dictionar academic, editia a II-a, 2010). Carantinatul sau persoana carantinata (interesant dublul statut morfologic: substantiv si adjectiv) e, asadar, cel izolat preventiv (nu-i chiar sfarsitul lumii!). Finalul cuvantului ne poate duce cu gandul la ciumat (cuvant cu acte in regula, inclus in dictionare, insemnand "(persoana) care s-a infestat cu ciuma"), t-ul fiind responsabil de formarea participiului.Exista un precedent, asta e clar, iar in limba e important acest lucru.Permiteti o previziune? E posibil ca, pana cele doua spontaneitati din vocabular sa ajunga sa fie luate in seama de dictionare, sa dispara realitatea pe care o descriu. Vorba romanului: Doamne, ajuta! Putem vorbi despre o imbogatire contextualizata a vocabularului, una de moment, de necesitatea de a descrie niste realitati ale prezentului, dar nu despre o consemnare a cuvintelor in dictionare. Cel putin nu acum.Limba este, pana la urma, un sistem deschis, iar in discursul jurnalistic, chiar in vorbirea de zi cu zi, patrund in permanenta elemente noi, ca urmare a influentei limbii engleze, ca urmare a unor schimbari la nivel social, politic, economic, tehnologic. Trebuie totusi sa fim prudenti in a le propaga si selectivi. Pragmatic - daca nu ne place izoleta, cum i-am spune? Daca ne-am saturat de carantinat, cum am numi simplu o astfel de realitate?Cuvantul comorbiditati doar pare nou si ciudat; acesta este, de fapt, un termen folosit in discursul medical. Comorbiditati - comorbididate (la singular) e si el un cuvant absent din dictionare, dar prezent in media, in discursul public actual. Se poate asocia rapid cu morbididate, insemnand "boala" sau "predispozitie spre imbolnavire" (Micul dictionar academic, editia a II-a, 2010). Co-, element care trimite spre ideea de asociere, de "impreuna cu" (v. coexistent), face ca noul cuvant comorbiditate sa nu pare chiar o bizarerie, procedeul de compunere nefiind strain in limba romana (si nici in alte limbi). Termen medical, ar putea fi un sinonim pentru sintagma boli asociate. Site-urile de medicina ne dau o posibila definitie: "afectiuni care sunt prezente simultan la aceeasi persoana" (sfatulmedicului.ro).Apropo de boala, la ce ne gandim cand avem de-a face cu sintagma: a cont (r) acta o boala? La CONTACT sau la CONTRACT? Rapid , superficial: la contact. Ne-am obisnuit deja cu formularile: contactii testati, contactii directi, contactii apropiati etc. Analogia contact - a contacta nu e una functionala, reala. Dictionarele sunt instrumente utile si sunt potrivite (si) in aceasta situatie: a contacta: "a stabili o legatura cu cineva" (Micul dictionar academic, editia a II-a, 2010); a contracta: "1. a incheia un contract; 2. a lua asupra sa o obligatie sau o indatorire; 3. a ~ o datorie, a se imprumuta; 4. a ~ o casatorie; a se casatori; 5. a lua de la cineva un obicei rau; 6. (despre un sentiment) a se naste; 7. a ~ o boala; a se molipsi. 8-9. a (se) strange; 10. (despre corpuri) a-si micsora dimensiunile in urma unui proces fizic sau tehnologic, sinonim: a contrage" (Micul dictionar academic, editia a II-a, 2010).Verificarea e simpla. Pana la urma - www.dexonline.ro. Atentie la sigle! DOOM2, MDA sunt, fara doar si poate, prietenii discursului corect (si actual!). Corect este, asadar, a contracta o boala, nu *a contacta o boala. Drept e ca iei/intri in contact cu o persoana bolnava, cu boala insasi, alaturarea e insa fixa: a contracta o boala.In sfarsit, apropo de coronavirus/coronaviroza si de limba romana, alaturarea *virusul COVID-19 este gresita. COVID este un acronim. Daca ne raportam la engleza: coronavirus disease, lucrurile sunt simple. VI - de la virus, repetitia din fata alaturarii nefiind altceva decat o insistenta suparatoare, un pleonasm de tipul *VIRUSUL HIV. Lucrurile nefiind transparente din capul locului, s-a simtit nevoia unei precizari. Ea este insa inutila, gresita chiar. Mai e si D-ul de la disease! Inca ceva: COVID-ul poarta un articol masculin-neutru, asemenea altor acronime romanesti. Iata cum preocuparile unui om aflat in goana dupa aspectele formale ale realitatii inconjuratoare sunt aceleasi si in timpul epidemiei. Un detaliu, apropo de forma, corect este COVID, nu *Covid. Explicatia? TAROM si altele ca... el! CoViD?! Sa nu ne complicam!Multe s-au scris. Multe se vor mai scrie. In tot acest context, presa pare sa-ti vada de treaba, ignorand de multe ori banala cautare in dictionare sau opinia unor lingvisti (care, surpriza, scriu si pe internet!). Uzul, creativitatea sau originalitatea subiectelor nu pot fi trecute in randul justificarilor pentru asocierile gresite, combinatiile neglijent facute, articularea nepotrivita, repetitiile nejustificate. N-as generaliza. Uneori, presa isi vede si de treburi (le) lingvistice!