Numarul biletelor de cinema vandute anul trecut in Romania a scazut fata de 2018, in timp ce la nivel European vanzarile au crescut

Ziare.

com

Box office-ul european pentru anul trecut a insumat 7,2 miliarde de euro, o crestere cu 6,3% fata de 2018 si a doilea cel mai bun rezultat din ultimii cinci ani. Pe intreg parcursul anului, in tarile din Uniunea Europeana, au fost vandute peste 1 miliard de bilete de cinema, o crestere cu 5,3% fata de 2018., datorita numarului mai mare de bilete vandute, care este estimat ca a crescut cu 5,3%, de la 954 de milioane de bilete vandute la peste 1 miliard de bilete. Pretul mediu al unui bilet de cinema in Europa este de 7,2 euro., in timp ce doua piete s-au mentinut la nivelul anilor anteriori.Germania (+125 milioane de euro), Franta (+110 milioane de euro), Italia (+88 milioane de euro), Olanda (+35 milioane de euro) si Spania (+29 milioane de euro) sunt tarile care au inregistrat cea mai importanta crestere a incasarilor.Box office-ul a scazut in Marea Britanie (-21 milioane de euro), Suedia (-8 milioane de euro) si Romania (-1 milion de euro).Fata de 2018, box office-ul romanesc a crescut cu 0,9%, pana la 265,4 milioane de euro.In afara Uniunii Europene, box office-ul rusesc s-a impus. El a crescut cu 10,3%, la 55,5 milioane de ruble, cel mai mare de pana acum.Versiunea live-action a "The Lion King" (Disney) a condus topul in 23 de piete UE, cu 48,7 milioane de bilete vandute. Ea a fost urmata de "Avengers: Endgame" (Marvel), cu peste 41 de milioane de bilete vandute.au fost(cu 34,6 milioane de bilete vandute),(cu 31,6 milioane de bilete vandute),(cu 22,5 milioane de bilete vandute), "" (cu 22,1 milioane de bilete vandute) si "" (cu 20,2 milioane de bilete vandute).Comedia franceza "Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu" a fost singurul titlu din afara SUA care a ajuns in top 20, cu 9,3 milioane de bilete vandute. A fost urmata de "Bohemian Rhapsody" (cu 8 milioane de bilete), "Downton Abbey" (cu 7,9 milioane) si de "Rocketman" (cu 6,5 milioane).In acelasi raport este aratat ca volumul productiei de film in UE continua sa creasca. Numarul estimat al lungmetrajelor produse in UE a crescut de la 1.807, in 2018, la 1.881, in 2019. Din total, 1.135 de productii au fost lungmetraje de fictiune, iar 746 au fost documentare.Cresterea activitatii de productie continua sa fie sustinuta de numarul tot mai mare de coproductii internationale si de lungmetraje documentare.