O noua versiune a filmului "The Godfather 3" va fi lansata in cinematografe. Filmul va beneficia de un montaj "mai respectuos" fata de "versiunea originala"

Acest film, care a fost primit prost de critica atunci cand a avut premiera, inainte de a fi partial dezaprobat chiar de Coppola, va beneficia de un montaj "mai respectuos" fata de "versiunea originala" a scenaristului Mario Puzo."Pentru aceasta versiune, am creat un nou inceput si un nou final, am rearanjat unele scene, planuri si repere muzicale", a explicat Coppola intr-un comunicat transmis AFP."Aceste schimbari, cu mai multe imagini si sunet restaurat, ofera o concluzie pertinenta a "Nasului" si a "Nasului 2", a adaugat el.Noua versiune a filmului, adesea considerata cea mai slaba a trilogiei, va fi lansata in salile de cinema in decembrie, la 30 de ani de la premiera, inainte de a fi disponibila pe platformele de streaming.Ultima parte a trilogiei il urmareste pe Michael Corleone (Al Pacino) la varsta de 60 de ani incearcand sa-si retraga familia din lumea mafiei.