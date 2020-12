O sculptura furata in urma cu 160 de ani, reprezentand un cap de cal, returnata Vechiului Palat din China

Aceasta este una dintre cele 12 faimoase sculpturi din bronz care reprezinta capete de animale ce au fost furate de la Beijing de trupele britanice si franceze care au invadat China in Al Doilea Razboi al Opiului.Mai mult de jumatate dintre piese au fost deja gasite si returnate Chinei, dar in prezent, se afla expuse in alte muzee . Cinci sculpturi inca lipsesc.Capul de cal a fost donat Guvernului chinez anul trecut de magnatul Stanley Ho, care l-a cumparat in 2007, la o licitatie Sotheby's din Hong Kong, pentru 8,9 milioane de dolari.Guvernul a petrecut apoi un an reamenajand un templu pe terenul Vechiului Palat de Vara si l-a transformat intr-un sala de expozitii, potrivit agentiei de stat Xinhua.Cele 12 sculpturi care reprezinta zodiacul chinezesc se aflau candva pe o clepsidra in gradina regala a Palatului.De-a lungul anilor, colectionari de arta si companii au cumparat lucrarile si le-au inapoiat Chinei. Cinci dintre ele inca sunt disparute.Yuanmingyuan, cunoscut drept Vechiul Palat de Vara, a fost construit in anii 1700 si este considerat cel mai frumos palat din tara.Cand trupele britanice si franceze au invadat China, in 1860, terenurile Palatului si cladirile au fost jefuite si incendiate.Citeste si: Un tablou de Klimt a fost gasit dupa 23 de ani. Pictura va fi expusa intr-o galerie de arta din Italia