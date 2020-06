O serie de timbre dedicata trupei Queen, lansata vara aceasta in Marea Britanie

Ziare.

In 2007, au fost emise timbre cu The Beatles , iar in 2016, cu Pink Floyd "Uneori este ciudat sa te trezesti si sa realizezi pozitia in care ne aflam -am devenit o institutie nationala.", a transmis chitaristul Brian May, citat de The Guardian."Si nimic nu reprezinta o mai mare recunoastere a acestui lucru decat incredibilul omagiu adus de Royal Mail".Bateristul Roger Taylor a spus: "E clar ca acum suntem chiar fundamentali in peisaj".Cele 13 timbre, care vor fi puse in circulatie pe 9 iulie, reprezinta o fotografie de studio cu grupul, patru imagini captate live cu Brian May, Roger Taylor, solistul Freddie Mercury si basistul John Deacon, precum si copertele albumelor "Queen II", "Sheer Heart Attack", "A Night at the Opera", "News of the World", "The Game", "Greatest Hits", "The Works" si "Innuendo".