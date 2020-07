O simfonie de Anton Bruckner, dirijata de Camil Marinescu, ucis de COVID -19, va fi transmisa online in memoria artistului

Camil Marinescu (1964-2020) a fost dirijor permanent al intitutiei in perioada 2012-2019."Intelectual autentic si om de caracter, Camil Marinescu lasa posteritatii o opera muzicala foarte apreciata, alaturi de amintirea unei personalitati complexe si respectate. Dirijor talentat, unul dintre ce mai remarcabili din generatia sa, maestrul Camil Marinescu si-a conturat si o rarisima vocatie de pedagog, exersata in consacrate centre muzicale de pretutindeni. Pentru lumea muzicala, disparitia sa este o pierdere pe care o vom resimti inca mult timp", declara Andrei Dimitriu, directorul Filarmonicii "George Enescu".Simfonia nr. 7 de Anton Bruckner (1824-1896), care va fi ascultata joi pe canelele online ale institutiei, a fost finalizata in 1883, fiind influentata de moartea lui Wagner, idolul suprem al compozitorului."In spatele partizanatelor fanatice si adversitatilor ireconciliabile, a vastei dimensiuni private a muzicii si a grandorii simfoniilor bruckneriene, se afla un singur motor: credinta ferma, astazi pierduta, ca muzica e ceva important", subliniaza muzicologul Mihai Cojocaru, despre ultima creatie dirijata de Camil Marinescu pe scena Ateneului Roman.Camil Marinescu a studiat la Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti, la clasa de fagot. La dirijat a fost discipol al maestrilor Constantin Bugeanu, Cristian Mandeal, Mihai Brediceanu si Pierre Dervaux. A predat fagotul la Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti si, timp de 10 ani, a detinut postul de dirijor rezident la Opera Nationala din Bucuresti. Din 2003, pentru trei stagiuni, a fost dirijor permanent invitat al Berliner Sinfonie Orchester, Germania.Incepand cu 2002, Camil Marinescu a fost rezident in Japonia, activitatea sa internationala bucurandu-se de succes in numeroase turnee in SUA, Canada, Franta, Austria, Spania, Italia, Mexic, Elvetia, Rusia, Australia, China, Marea Britanie, Israel.Dirijand atat repertoriul de teatru liric, cat si repertoriul simfonic, a fost invitat sa conduca Minneapolis Opera House din Minnesota (SUA), orchestra OSM din Montreal, Westdeutscher Rundfunk - Koln, Komische Oper din Berlin, Mitteldeutscher Rundfunk din Leipzig. Cu unele dintre aceste ansambluri a realizat inregistrari de referinta: opere simfonice complete de George Enescu, lucrari de Janacek, Stravinski, Bruckner, Mozart , Schubert, Beethoven, Debussy, Richard Strauss si Ravel. In Japonia a fost prezent pe scene din Tokio, Kyoto si Osaka.Cu o mare diversitate in abordarea repertoriului - de la Gesualdo da Venosa la opere de Puccini si Richard Strauss, la muzica simfonica contemporana si muzica de film si de jazz - dirijorul include in concertele sale muzica romanesca, contribuind la cunoasterea muzicii noastre pretutindeni in lume.Camil Marinescu a desfasurat si o activitate pedagogica sustinuta, ce include cursuri de dirijat la Universitatea din Osaka si cursuri de estetica si filozofie a culturii la Universitatea din Kyoto. De asemenea, a conferentiat pe teme de analiza muzicala si interpretare la universitati din Franta, Spania, Portugalia, Germania si SUA. In perioada 2012-2019, a fost dirijor principal al Filarmonicii "George Enescu".