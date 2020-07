Oamenii de stiinta au gasit locul in care Vincent van Gogh a pictat ultimul sau tablou

Se pare ca pictorul a stat pe un deal acoperit cu copaci si radacini in orasul Auvers-sur-Oise, nordul Frantei, cand a pictat ultimul sau tablou, intitulat "Tree Roots", a afirmat muzeul intr-un comunicat.Locul a fost desemnat ca fiind un punct turistic special, a mai spus muzeul.Locatia exacta a fost descoperita de Wouter van der Veer, directorul Institutului Van Gogh, cand acesta a gasit o carte postala infatisand radacini noduroase si copaci care se asemanau izbitor cu cele din tablou.Oamenii de stiinta de la muzeul din Amsterdam au comparat cele doua motive."Bazat pe obiceiurile de lucru ale lui Van Gogh si studiul comparativ al picturii, cartii postale si starii actuale a dealului, expertii au concluzionat ca este 'extrem de plauzibil' faptul ca locatia corecta a fost identificata", a scris muzeul in comunicat.Potrivit muzeului, Van Gogh picta adesea imprejurimile. Locul se afla in apropiere de Auberge Ravoux, unde pictorul si-a petrecut ultimele doua luni din viata.Pe baza luminii din tablou, oamenii de stiinta au concluzionat ca pictorul si-a terminat lucrarea dupa-amiaza tarziu. In aceeasi zi, Van Gogh s-a sinucis.