Opera din Sydney, pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO

Inaugurata in 1973 si construita pe varful unei peninsule, intr-un remarcabil peisaj acvatic, Opera din Sydney constituie o capodopera a arhitecturii secolului al XX-lea, fiind realizata dupa un proiect al arhitectului danez Jorn Utzon (9 apr. 1918-29 nov. 2008).Sydney Opera House este cel mai nou sit cultural inclus vreodata pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO si unul dintre cele doua situri culturale listate in timpul vietii arhitectului sau, Jorn Utzon (1918-2008), noteaza sydneyoperahouse.com.Discutiile privind construirea unui important centru cultural pentru Sydney au inceput in anii '40 ai secolului trecut. In 1956, guvernul statului New South Wales (Australia) a organizat un concurs international de design si a numit un juriu independent. Tema de concurs a oferit doar specificatii generale pentru a atrage participanti din intreaga lume. Principala cerinta a fost un design pentru o cladire cu functie dubla, cu doua sali de spectacole.Concursul a generat un interes enorm atat in Australia, cat si in strainatate. Decizia alegerii lui Jorn Utzon ca unic arhitect a fost neasteptata, indrazneata si vizionara. Conceptul de design a lui Utzon a inclus forme arhitecturale fara precedent si a presupus, pe parcursul procesului de constructie, dezvoltarea de noi materiale si tehnologii.Opera din Sydney este asezata pe vechiul amplasament al unui depozit, care a fost demolat in 1958. Piatra de temelie a fost pusa in martie 1959, iar constructia a fost efectuata in trei etape. Prima etapa (1959-1963) a constat in construirea temeliei si a platformei. Etapa a II-a (1963-1967) a reprezentat-o construirea structurii superioare de rezistenta si a acoperisului. Etapa a III-a (1967-1973) a reprezentat amenajarea interioara a cladirii.Arhitectul Jorn Utzon a conceput designul de ansamblu si a supravegheat constructia podiumului si a scoicilor boltite. Din cauza unui diferend cu autoritatile australiene, Utzon a fost nevoit sa renunte la proiect in 1966, lasandu-le lui Peter Halln, David Littlemore si Lionel Todd sarcina de a-l finaliza.Opera din Sydney a fost inaugurata la 20 octombrie 1973, de regina Elisabeta a II-a , cu "Simfonia a 9-a" de Ludwig van Beeethoven. Prima reprezentatie la Opera din Sydney avusese loc la 28 septembrie 1973, cu spectacolul "Razboi si pace" de Serghei Prokofiev, iar la 29 septembrie a avut loc, in Sala de concerte, un spectacol al Filarmonicii din Sydney.Dupa inaugurarea din 1973, cladirea Operei a mai avut parte de o serie de imbunatatiri si reamenajari. Orga mare din Sala de concerte a fost terminata abia in 1979. In 1988 s-a mai amenajat o esplanada de-a lungul partii vestice a Capului Bennelong, iar in 1999, o a cincea sala a fost adaugata cladirii Operei. In 2000, cu ocazia Olimpiadei, Opera a fost inclusa in traseul tortei olimpice, care a fost adusa aici de inotatoarea australiana Samantha Riley, fiind totodata inclusa in desfasurarea unor probe olimpice. De aici s-a dat startul probei de maraton.Cladirea adaposteste 1.000 de incaperi, inclusiv 5 sali principale. Mai exista, de asemenea, o sala de receptii, cinci studiouri de repetitii, opt restaurante, baruri si bistrouri, dar si doua magazine de suvenire, un foaier, sase apartamente, o biblioteca, birouri administrative, etc.Constructia are o lungime de 185 de metri si o latime de 120 de metri. Acoperisul cel mai inalt (cel de deasupra salii de concerte) are 67 de metri inaltime. Acoperisurile au fost construite din 2.194 de sectiuni de ciment prefabricat si sunt acoperite cu exact 1.056.056 dale de ceramica. Cladirea este sustinuta de 580 de piloni de beton, scufundati pana la 25 de metri in apa portului Sydney; acoperisurile sunt sustinute de 32 de coloane de beton.Opera din Sydney a fost inclusa in 2005 pe lista patrimoniului national australian in baza Legii privind protectia mediului si conservarea biodiversitatii din 1999, iar in 2003, in Registrul de stat al patrimoniului din New South Wales in baza Legii patrimoniului 1977, mentioneaza unesco.org.Sub acoperisul sau se desfasoara reprezentatii de teatru, musicaluri, spectacole de opera, dans contemporan, balet, proiectii de filme, expozitii si concerte de muzica - de la jazz pana la concerte simfonice. Anual, la Opera din Sydney au loc peste 2.000 de evenimente artistice pentru mai mult de 1,5 milioane de oameni si, in total, sunt primiti 8,2 milioane de vizitatori, conform cifrelor postate sydneyoperahouse.com.