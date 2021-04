Ruinele unui oras faraonic, descoperite in recent in Egipt. Arheolog: "Aceasta este o descoperire foarte importanta"

Orasul a fost construit cu mai mult de 3.400 de ani in urma in perioada opulentei domnii a lui Amenhotep al III-lea, unul dintre cei mai influenti faraoni egipteni, a declarat arheologul egiptean care supravegheaza sapaturile, Zahi Hawass.Echipa a inceput sa caute un templu mortuar langa Luxor in luna septembrie, insa in cateva saptamani a descoperit in toate directiile formatiuni din caramizi de lut, a spus Hawass, citat intr-un comunicat.Arheologii au dezgropat orasul bine conservat, ai carui pereti erau aproape intacti si in ale carui camere au fost gasite unelte din viata de zi cu zi, impreuna cu inele, amulete in forma de scarabeu, vase de ceramica colorate si caramizi de lut purtand sigiliile cartusului regal al lui Amenhotep."Strazile orasului sunt flancate de case... zidurile unora dintre ele au o inaltime de pana la trei metri", a spus Hawass.Situl in care sunt realizate sapaturile este situat pe malul vestic al Nilului, vizavi de Luxor, in apropiere de Colosii lui Memnon, templul Medinet Habu si Ramesseum, sau templul funerar al lui Ramses al II-lea, nu departe de Valea Regilor."Aceasta este o descoperire foarte importanta", a declarat pentru Reuters Peter Lacovara, director al organizatiei Ancient Egyptian Heritage and Archaeology Fund cu sediul in Statele Unite.Starea sitului si cantitatea de obiecte din viata de zi gasite aminteste, dupa parerea sa, de un alt complex antic celebru."Este un fel de Pompei egiptean antic si demonstreaza necesitatea deosebit de importanta de a conserva aceasta zona ca parc arheologic", a spus Lacovara, care a lucrat in zona sitului palatului Malkata (Malqata) timp de peste 20 de ani, insa nu a fost implicat in aceste excavatii.Situl contine un numar semnificativ de cuptoare si vetre pentru producerea sticlei si a faiantei, precum si ramasite de la mii de statui, a declarat Betsy Bryan, specialista in domnia lui Amenhotep al III-lea.Potrivit lui Bryan, descoperirea acestor "centre de productie ofera detalii despre ceea ce erau in stare sa faca egiptenii sub un mare si bogat conducator precum Amenhotep al III-lea"."Aceasta va oferi cunostinte pentru multi ani de acum inainte", a adaugat ea.rasul se extinde spre vest, catre satul muncitoresc antic Deir el-Medina, a spus Hawass. Conform izvoarelor istorice, aici se aflau trei dintre palatele lui Amenhotep al III-lea si centrul administrativ si industrial al imperiului, se precizeaza in comunicatul lui Hawass.