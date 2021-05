Organizatorii evenimentelor culturale din weekend acuza autoritatile ca aplica "dublu standard" si atrag atentia asupra regulamentului "ambiguu"

AROC a dat exemplu pelerinajul de la Sumuleu Ciuc si primele meciuri cu spectatori, care i-au lasat pe organizatorii de evenimente din Romania "fara cuvinte"."Cu totii am primit o lectie dura despre ce inseamna dublul standard si cum este aplicat acesta de catre autoritati in Romania", a transmis asociatia intr-un comunicat remis News.ro.Inca de anul trecut, membrii AROC au facut propuneri autoritatilor ce au tinut cont nu doar de nevoile si de interesele organizatorilor, ci si de siguranta participantilor si de metode de implementare sigure, menite sa minimalizeze orice risc si sa ofere un cadru predictibil tuturor celor care isi doresc sa organizeze evenimente in Romania."AROC a participat la toate dezbaterile publice organizate de autoritati cu privire la sectorul cultural (atat pentru scheme de ajutor, cat si pentru planul de redeschidere), a avut membri activi care au discutat constant cu reprezentanti ai guvernului, a realizat un sondaj cu privire la perceptia publicului privind redeschiderea evenimentelor, a trimis doua scrisori deschise catre presedintele Romaniei, a realizat numeroase memorii si a contribuit decisiv la propunerea de regulament de redeschidere a evenimentelor, in grupul de lucru constituit la cererea prim-ministrului, Florin Citu , din care mai faceau parte, pe langa reprezentanti ai sectorului cultural, reprezentanti INSP si ai ministerelor Culturii, Sanatatii si Economiei".Cele mai multe dintre actiunile lor au fost ignorate, reclama AROC, "desi au fost agreate cu INSP si ceilalti participanti in grupul de lucru, iar putinele raspunsuri pe care le-am primit au fost evazive sau au fost amanari si promisiuni nerespectate"."Acum sectorul cultural a primit cea mai mare palma din ultimul an, noi toti fiind pusi in situatia de a vedea la televizor desfasurarea unui pelerinaj cu 50.000 de participanti, practic mai mare decat majoritatea evenimentelor culturale din tara, sau meciuri de fotbal, cu tribune pline, in timp ce autoritatile se mandresc cu buna desfasurare a acestora. Asta in contextul in care sectorul cultural are parte in continuare de un regulament strict, dificil de implementat, ambiguu si care nu asigura predictibilitatea pe care o cerem de aproape un an de zile".Scrisoarea organizatorilor continua: "E deosebit de umilitor sa tot iesi public si sa-ti ceri drepturile si sa te compari cu altii, mai ales cand nimeni nu pare sa te asculte sau sa incerce macar sa-ti inteleaga punctul de vedere. Mentiunile noastre referitor la evenimentele sus mentionate nu sunt menite sa critice actiunile efective, ci sa exemplifice dublul standard pe care-l vedem cu ochiul liber. Cum se justifica din punct de vedere medical desfasurarea unor evenimente religioase sau sportive cu atatia participanti, dar limitarea activitatilor sectorului cultural la capacitati de 500 de oameni? Cum se justifica din punct de vedere economic discriminarea sectorului cultural si distrugerea sistematica a antreprenoriatului din acest domeniu? Traim intr-o opera de Kafka din care nu stim cum sa mai iesim".AROC reclama din nou ca sectorul cultural din Romania este tratat cu dezinteres si lipsa de empatie. "Cum au ajuns evenimente din Romania, care inainte de pandemie contribuiau la dezvoltarea locala, erau atractii turistice si proiecte strategice in orasele lor, sa fie ignorate si sacrificate fara nici macar o explicatie? Cum s-a ajuns aici?".Asociatia aduce in discutie si prevederi din Constitutia Romaniei.Punctul 1 din Articolul 33 specifica ca accesul la cultura este un drept garantat al tuturor cetatenilor acestei tari. "In ciuda acestui punct, cultura este tinuta vie in Romania nu doar de institutiile statului, ci si de numeroase organizatii private sau independente, care acum sunt efectiv discriminate. In contextul in care doar anumite aspecte din cultura unei tari sunt sustinute, aceasta nu mai este un drept, ci mai degraba un privilegiu pentru anumite categorii".Punctul 3 din Articolul 33 din Constitutia Romaniei precizeaza ca Statul trebuie sa asigure pastrarea identitatii spirituale, sprijinirea culturii nationale, stimularea artelor, protejarea si conservarea mostenirii culturale, dezvoltarea creativitatii contemporane, promovarea valorilor culturale si artistice ale Romaniei in lume. "Unde este efortul Statului in respectarea acestui punct?"Punctul 1 din Articolul 41 din Constitutia Romaniei precizeaza ca dreptul la munca nu poate fi ingradit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupatiei, precum si a locului de munca este libera. "In contextul actual, multi dintre reprezentantii sectorului cultural nu-si pot exercita dreptul la ocupatia aleasa, iar autoritatile nu doar ca nu au propus suficiente masuri de compensare, dar ingradesc selectiv dreptul la munca al multora"."Daca s-au putut organiza evenimente precum pelerinajul de la Sumuleu Ciuc, sau meciuri de fotbal cu suporteri in tribune, consideram ca toata lumea poate fi de acord ca si evenimentele culturale organizate dupa norme dovedite stiintific ca reduc spre zero riscurile ar trebui redeschise imediat".Asociatia Romana a Organizatorilor de Concerte si Evenimente Culturale, structura asociativa a organizatorilor de festivaluri si concerte din Romania, este formata din cei mai reprezentativi actori de pe piata romaneasca (ARTmania - ARTmania Festival Sibiu/Blaj aLive, 3 Smoked Olives Festival, BestMusic Live/METALHEAD, Cyclic, Comparty Events - diMANSIONS Hit Music Festival, Electric Castle, Emagic Live - Awake Festival, Expirat, Fapte - Jazz in the Park, Flow Concept, Global Records, Le Bistrot Sociale, Le Petit Festival de Bucharest, Mozaic Jazz Festival, Movement Team - Sports Festival, NEVERSEA, Nuit Sociale, Centrul Cultural Plai - Plai Festival/JazzTM, Scala Events, Smida Jazz Festival, SNRS - Sunwaves Festival, Sprint Media, Summer Well, TIFF - Asociatia Festivalul de Film Transilvania, The Institute, Showberry - Rocanotherworld/Classix Festival, The Mission/Fall in Love Festival, UNTOLD, VRTW, Wine and Street Food Festival, Why Not Us - Street Food Festival, Wise Factor - The Fresh).