Papa Francisc va citi mesajul de Craciun din interiorul Vaticanului, din cauza restrictiilor anti-pandemie

In plus fata de mesajul de Craciun "Urbi et Orbi" ("Catre oras si lume"), alte cinci adrese care urmau sa fie rostite de la o fereastra a Palatului Apostolic din Vatican, ce da inspre Piata Sfantul Petru, in perioada 26 decembrie - 6 ianuarie, vor fi de asemenea mutate in interior.Conform restrictiilor, oamenii nu vor putea merge in Piata Sfantul Petru. Evenimentele papale vor fi transmise in direct prin streaming si difuzate la televiziune.Italienii vor intra intr-un lockdown national cuprinzand cea mai mare parte a sarbatorilor de Craciun si de Anul Nou. Magazinele neesentiale vor ramane inchise in perioada 24-27 decembrie, 31 decembrie - 3 ianuarie si 5-6 ianuarie. In aceste zilele, rezidentii vor avea voie sa calatoreasca doar pentru a ajunge la munca, din motive medicale sau pentru urgente.Restrictiile vor limita numarul persoanelor carora li se va permite sa participe la principalele evenimente papale din interiorul Bazilicii Sfantul Petru precum Liturghia din Ajunul Craciunului, predica din Ajunul Anului Nou, 1 ianuarie - Ziua Mondiala a Pacii, 6 ianuarie - slujba de Boboteaza.Liturghia din Ajunul Craciunului oficiata de Papa Francisc va incepe la ora 19:30, cu doua ore mai devreme decat de obicei, pentru a permite auditoriului restrans sa se intoarca la domiciliu pana la ora 22:00, cand pe teritoriul Italiei intra in vigoare o restrictie de circulatie.Dupa ce Italia a fost lovita de un al doilea val al pandemiei, audientele generale desfasurate saptamanal de papa Francisc au fost mutate din nou in interior si au fost tinute fara participarea publicului dupa ce in lunile anterioare se desfasurasera in prezenta unui public restrans.Italia, prima tara occidentala lovita de pandemie, a inregistrat, incepand cu luna februarie, 69.214 de decese cauzate de COVID-19, cel mai mare numar de morti din Europa si al cincilea la nivel global. Au fost raportate circa 1,96 de milioane de cazuri pana in prezent.Citeste si: