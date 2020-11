Patriarhia Romana anunta ca de 1 Decembrie va fi savarsita slujba Te Deum in toate bisericile din tara

"De Ziua Nationala a Romaniei, marti, 1 decembrie 2020, dupa Sfanta Liturghie, in catedralele eparhiale, bisericile parohiale si manastiresti din tara si strainatate va fi oficiata slujba de Te Deum pentru eroii neamului romanesc, care prin jertfa lor luminata de credinta in Dumnezeu si dragostea de tara, au infaptuit unitatea nationala a romanilor in anul 1918", a anuntat duminica Patriarhia, printr-un comunicat de presa. Conform acestuia, in cinstea si memoria eroilor a fost edificata si Catedrala Nationala din Bucuresti al carui hram este atat Inaltarea Domnului, Ziua eroilor, cat si Sfantul Apostol Andrei, Ocrotitorul spiritual al Romaniei.La Catedrala Patriarhala, slujba de Te Deum va fi savarsita incepand cu ora 12.00, a anuntat Biroul de Presa al Patriarhiei Romane.